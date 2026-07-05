Trận đấu kỳ lạ nhất World Cup 2026

Ngày 5/7, trận đấu giữa Pháp và Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026 tạo nên loạt thống kê kỳ lạ hiếm thấy trong lịch sử giải đấu.

Paraguay gần như không đá bóng trước Pháp.

Biểu đồ diễn biến trận đấu trên sân Lincoln (Mỹ) phản ánh thế trận nghiêng hoàn toàn về phía tuyển Pháp. Ngược lại, Paraguay không thể chơi bóng và chỉ tạo ra được một vài tình huống tấn công nhạt nhòa.

Trong suốt 90 phút, các đợt tấn công liên tiếp của "Les Bleus" buộc Paraguay lùi sâu về phòng ngự. Đường biểu diễn gần như chỉ nằm về phía phần sân của đội bóng Nam Mỹ, cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của đoàn quân HLV Didier Deschamps.

Các thông số càng làm rõ sự chênh lệch. Pháp cầm bóng tới 76%, tung ra 15 cú sút, trong đó 5 lần trúng đích, thực hiện 553 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 90%.

Trong khi đó, Paraguay chỉ kiểm soát bóng 24%, có 5 pha dứt điểm, duy nhất 1 lần đưa bóng đi trúng khung thành và thực hiện 175 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 57%.

Đội bóng Nam Mỹ cũng lép vế toàn diện ở những chỉ số tấn công khi chỉ được hưởng 2 quả phạt góc, so với 12 của tuyển Pháp. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bất ngờ nhất lại nằm ở thống kê kỷ luật.

Biểu đồ diễn biến trận đấu cho thấy sự áp đảo hoàn toàn của tuyển Pháp, đặc biệt trong hiệp một.

Paraguay gần như chỉ biết chống đỡ trong phần lớn thời gian trận đấu và liên tục phải phạm lỗi để ngăn các đợt lên bóng của đối thủ, song không phải nhận bất kỳ thẻ vàng nào. Đội bóng này có 12 pha phạm lỗi, nhiều hơn tuyển Pháp (11), nhưng kết thúc trận đấu với thành tích "sạch" về thẻ phạt.

Đáng chú ý, tuyển Pháp lại nhận tới 3 thẻ vàng. Sự đối lập này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là một trong những bảng thống kê lạ nhất tại World Cup 2026.

Dù vậy, điều quan trọng là chiến thắng thuộc về tuyển Pháp. Bàn thắng từ chấm phạt đền của Mbappe giúp "Les Bleus" giành chiến thắng 1-0, ghi tên vào tứ kết và tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2026.

Pháp mở tỷ số 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.