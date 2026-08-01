Trận đấu của tuyển Anh ở World Cup khiến Palmer ngủ gật

Cole Palmer tiết lộ anh đã ngủ quên trong giờ nghỉ giữa hiệp trận đấu giữa Anh và Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2026 hôm 6/7.

Palmer vẫn theo dõi tuyển Anh tại World Cup 2026 dù bị loại khỏi danh sách của HLV Tuchel. Ảnh: Reuters.

Trong buổi họp báo của Chelsea ngày 31/7, Cole Palmer mang đến một khoảnh khắc hài hước khi chia sẻ về việc theo dõi đội tuyển Anh tại World Cup 2026. Tiền vệ 24 tuổi thừa nhận đã xem trận gặp Mexico ở vòng 1/8, nhưng lại ngủ gật đúng vào giờ nghỉ giữa hiệp.

“Tôi có xem, nhưng đã ngủ quên trong giờ nghỉ giữa hiệp”, Palmer nói và khiến cả phòng họp báo bật cười. Điều đáng chú ý là Palmer đã không thể chứng kiến chiến thắng 3-2 đầy kịch tính của tuyển Anh trước Mexico.

Đó được xem là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của đội tuyển xứ sương mù tại World Cup 2026, khi họ thi đấu với 10 người và vẫn giành quyền đi tiếp trên sân Azteca. Trận đấu diễn ra lúc 2h theo giờ London sau khi bị hoãn một giờ vì bão.

Palmer là một trong những cái tên gây bất ngờ nhất khi không được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Việc bị loại giúp ngôi sao Chelsea có thời gian nghỉ ngơi sau mùa giải 2025/26 kéo dài và chịu ảnh hưởng bởi chấn thương.

Sau khi lỡ kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Palmer khẳng định đây sẽ là động lực lớn để anh trở lại mạnh mẽ hơn. “Khi ai đó nói rằng bạn không đủ trình độ để có mặt trong đội tuyển, điều đó chỉ khiến bạn quyết tâm hơn”, cầu thủ mang áo số 10 của Chelsea nhấn mạnh.

Palmer đang chuẩn bị cho mùa giải mới dưới thời HLV Xabi Alonso.

Highlights Mexico 2-3 Anh Sáng 6/7, Anh xuất sắc vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.

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