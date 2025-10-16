Trải nghiệm kinh hoàng của HLV Park Hang-seo ở Campuchia

Câu chuyện của HLV Park Hang-seo tại Campuchia vừa được nhắc lại, đúng thời điểm các vụ việc bắt cóc liên quan đến công dân Hàn Quốc tại nước này gia tăng.

HLV Park Hang-seo kể lại trải nghiệm kinh hoàng trên đài SBS.

Trên chương trình "Take Off Your Shoes and Be a Single Man" của đài SBS phát sóng hồi tháng 3 năm ngoái, ông Park kể trong kỳ nghỉ 4 ngày, ông cùng vợ đi du lịch Campuchia. Tối đến, khi vừa hạ cánh tại sân bay, HLV người Hàn không tìm được taxi và được một thanh niên tiếp cận.

"Nhưng ngay khi lên xe, nhạc trên taxi nghe lạ, tài xế liên tục liếc vào ví tôi và đề nghị đổi tiền Hàn sang Việt. Tôi lập tức cảm thấy bất an", ông Park nhớ lại. Chưa dừng ở đó, thay vì chạy theo lộ trình quen thuộc, tài xế rẽ lên con đường núi.

Dù yêu cầu dừng lại, ông bị dẫn đến một bãi đất trống với khoảng 10 người đang ngồi uống trà. "Tôi bảo vợ bình tĩnh, và hy vọng sẽ gặp ai đó nhận ra mình", ông kể. Nhờ sự xuất hiện của một người đàn ông trong nhóm, ông và vợ được đưa ra khỏi tình huống nguy hiểm. "Bây giờ tôi có thể cười, nhưng lúc đó thật sự rất sốc", HLV Park thừa nhận.

Câu chuyện của ông Park vừa được tờ Chosun đăng tải trong bối cảnh tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc tại Campuchia liên tục tăng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết số vụ bắt cóc công dân Hàn tại Campuchia tăng mạnh, từ 10-20 vụ mỗi năm (2022-2023) lên 220 vụ năm ngoái và 330 vụ đến tháng 8 năm nay.

Trước tình hình này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nâng cảnh báo du lịch đối với Phnom Penh lên mức "Cảnh báo đặc biệt" và khuyến cáo công dân hạn chế hoặc hoãn các chuyến đi không cần thiết.