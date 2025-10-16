Bê bối rúng động bóng đá Campuchia

Bóng đá Campuchia trải qua cú sốc lớn chưa từng có khi hai nhà tài trợ chính của CLB Visakha FC - Prince Group và Jin Bei Group, bị chính phủ Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt.

Visakha FC lao đao khi nhà tài trợ chính gặp rắc rối.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Chủ tịch Chen Zhi (còn gọi là Vincent Chen, hay Trần Chí) bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền trị giá tới 14 tỷ USD , có liên quan tới lao động cưỡng bức và buôn người.

Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản cáo trạng đối với doanh nhân gốc Trung Quốc này. Theo điều tra, Chen Zhi bị cáo buộc tổ chức các "trại lao động cưỡng bức" tại Campuchia, nơi hàng nghìn nạn nhân bị ép tham gia các đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô toàn cầu, thu về hàng tỷ USD. Nếu bị kết tội, Chen Zhi có thể đối mặt với án tù lên tới 40 năm.

Cơ quan điều tra Mỹ mô tả Chen là người sáng lập Prince Holding Group, tập đoàn bị nghi là bình phong cho một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Prince Group không chỉ là chủ sở hữu quyền đặt tên sân nhà của Visakha FC, mà còn là đối tác lớn của nền thể thao Campuchia, từng tài trợ SEA Games 2023.

Song song đó, Jin Bei Group, nhà tài trợ chính cho khán đài trung tâm của Visakha FC, cũng bị nêu tên trong danh sách trừng phạt. Cả hai tập đoàn giờ bị cấm giao dịch tài chính và bị đóng băng tài sản tại Mỹ và Anh.

Trần Chí là nhà sáng lập và Chủ tịch của Prince Holding Group. Ảnh: Financial Times.

Cú sốc không chỉ ảnh hưởng đến Visakha FC, mà còn làm dấy lên nghi ngại về tính minh bạch của toàn bộ hệ thống bóng đá Campuchia. Nhiều CLB khác tại Giải Ngoại hạng Campuchia cũng được hậu thuẫn bởi các tập đoàn casino và tài chính vướng cáo buộc rửa tiền, gian lận, và liên hệ tội phạm có tổ chức.

Giới quan sát cho rằng bê bối lần này có thể làm lung lay nền móng tài chính của bóng đá Campuchia, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về khả năng kiểm soát nguồn vốn và tính liêm chính của giải đấu trong tương lai gần.

Ngày 14/10 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố quyết định truy tố ông Trần Chí với cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo qua mạng quy mô toàn cầu, rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức.

Cùng ngày, DOJ tiến hành tịch thu 127.271 bitcoin, trị giá ước tính khoảng 15 tỷ USD , được cho là tài sản của mạng lưới tội phạm này. Đây là vụ tịch thu tài sản bằng tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử DOJ.

Trần Chí sinh năm 1987 tại Trung Quốc, sau đó di cư sang Campuchia. Hiện Trần Chí mang quốc tịch Anh và Campuchia, theo hồ sơ truy tố của Bộ Tư pháp Mỹ. Ông Trần Chí hiện bị truy nã.