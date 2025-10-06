TP.HCM xem xét đề xuất cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu của Vingroup

UBND TP.HCM giao các sở ngành khẩn trương xem xét đề xuất của Vingroup về tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), yêu cầu hoàn tất tham mưu trước ngày 10/10.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành xem xét đề xuất làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu của Tập đoàn Vingroup trước 10/10. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM mới đây đã có công văn về việc nghiên cứu đầu tư đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup về đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu việc tham mưu, đề xuất phải hoàn thành trước ngày 10/10. Cùng với Sở Tài chính, văn bản này cũng được gửi đến Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Tập đoàn Vingroup để phối hợp thực hiện.

Trước đó, trong văn bản gửi lãnh đạo TP.HCM, Vingroup cho rằng sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, nhu cầu hình thành trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và giao thương.

Doanh nghiệp nhận định việc đầu tư tuyến vượt biển sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị.

"Chủ trương này là bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để khởi động quá trình nghiên cứu khả thi và đúng định hướng phát triển của thành phố", văn bản đề xuất của Vingroup nêu.

Doanh nghiệp đồng thời cam kết đồng hành lâu dài, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng và phát triển bền vững không gian ven biển của TP.HCM.

Ý tưởng về cầu vượt biển Cần Giờ xuất hiện lần đầu tại Hội nghị Quy hoạch phát triển Cần Giờ năm 2017, do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất. Những năm sau đó, HoREA nhiều lần kiến nghị UBND TP bổ sung dự án này vào Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM giai đoạn 2021-2040, tầm nhìn đến năm 2060. Theo ý tưởng ban đầu, cây cầu dài khoảng 17 km, có độ tĩnh không 56 m để tàu biển quốc tế lưu thông thuận lợi.

Về phía địa phương, hồi 2019, UBND huyện Cần Giờ cũng có mong muốn trình UBND TP.HCM về dự án làm cầu vượt biển nối Vũng Tàu, cùng với cầu Cần Giờ kết nối huyện với trung tâm TP.HCM, thay thế phà Bình Khánh.

Đến năm 2021, HoREA một lần nữa đề xuất làm cầu vượt biển Cần Giờ, đề nghị nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch.

Cần Giờ hiện được xem là cửa ngõ phía đông nam của TP.HCM, đóng vai trò quan trọng trong quy hoạch phát triển vùng đô thị - cảng biển - du lịch. Tại đây, Vingroup đang đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với quy mô gần 2.900 ha.

Hiện hệ thống hạ tầng kết nối Cần Giờ đang được đẩy mạnh trên 4 trục giao thông chính là đường sắt, đường hàng không, đường bộ và đường thủy.

Trong đó, Vingroup cũng đang đề xuất tuyến đường sắt cao tốc Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ với tốc độ thiết kế 350 km/h, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Phú Mỹ Hưng xuống Cần Giờ còn khoảng 12 phút.

Với hàng không, sân bay quốc tế Long Thành khi đi vào hoạt động có thể kết nối tới Cần Giờ qua Quốc lộ 51 và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Về đường bộ, cầu Cần Giờ dự kiến khởi công năm 2026 sẽ thay thế và giảm tải cho phà Bình Khánh, mở thêm hướng di chuyển trực tiếp qua sông Soài Rạp. Ngoài ra, tuyến cầu Cần Giờ - Vũng Tàu trong tương lai, nếu được triển khai, sẽ giúp rút ngắn hành trình giữa hai địa phương chỉ còn khoảng 10 phút.

Hệ thống giao thông đường thủy cũng được đầu tư với tuyến taxi đường sông từ Bến Bạch Đằng (quận 1 cũ) men theo sông Sài Gòn đến Bình Khánh, dự kiến vận hành với tần suất 20 phút/chuyến.