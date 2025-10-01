Thêm 3 phà 200 tấn kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ

UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của Công ty CP Đô thị du lịch Cần Giờ về việc tài trợ phương tiện phà phục vụ bến Bình Khánh trong thời gian chờ cầu Cần Giờ và đường sắt trên cao.

Theo văn bản vừa ban hành, UBND TP.HCM ủng hộ chủ trương Công ty CP Đô thị du lịch Cần Giờ (Công ty Cần Giờ) tài trợ phương tiện phà phục vụ hoạt động tại bến phà Bình Khánh nhằm góp phần giải quyết ùn tắc giao thông tại bến phà vào giờ cao điểm.

Phà Bình Khánh hiện nay. Ảnh: Phạm Nguyễn.

UBND TP.HCM đề nghị Công ty Cần Giờ phối hợp cùng công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý, vận hành bến Bình Khánh) thống nhất phương án giao nhận phà và sớm báo cáo kết quả về Sở Xây dựng. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời thông tin để được phối hợp giải quyết.

Trước đó, ngày 17/9, Công ty Cần Giờ đã đề xuất UBND TP.HCM giải pháp tăng cường kết nối giao thông khu vực Cần Giờ trong thời gian chờ hoàn thiện các công trình hạ tầng chiến lược.

Theo Công ty Cần Giờ, trong thời gian qua, nhu cầu đi lại giữa trung tâm thành phố và khu vực Cần Giờ tăng liên tục, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết. Tuyến phà Bình Khánh - hiện là phương tiện kết nối chủ yếu giữa nội đô và khu vực biển Cần Giờ, đang ngày càng quá tải, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân và kìm hãm hoạt động giao thương, du lịch, dịch vụ tại khu vực.

Cũng theo Công ty Cần Giờ, trước đây bến phà Bình Khánh được biên chế 6 phương tiện, gồm 2 phà 200 tấn, 3 phà 100 tấn (thường trực) và 1 phà 100 tấn (dự phòng). Với công suất vận chuyển trung bình khoảng 22.000 lượt khách/ngày và tăng lên khoảng 44.000 lượt khách/ngày trong các dịp lễ, tết (gấp từ 1,5 đến 2 lần ngày thường), số lượng phương tiện kể trên không đáp ứng được nhu cầu giao thương ngày càng tăng.

Theo quyết định về định mức, nhu cầu sử dụng phương tiện tại bến phà Bình Khánh giai đoạn 2019-2020 của UBND TP.HCM (ngày 9/12/2019), bến phà cần được bổ sung thêm hai phà 200 tấn, gồm một phà thường trực và một phà dự phòng, nhằm đảm bảo năng lực vận hành phù hợp với thực tiễn lưu lượng phương tiện, đặc biệt là lượng xe ô tô ngày càng tăng cao.

Tuy nhiên, đến nay, lượng phương tiện không những chưa được bổ sung mà còn bị giảm do phà Bình Khánh E (100 tấn) đã hết niên hạn sử dụng. 5 phà còn lại đang khai thác không bảo đảm hiệu suất hoạt động cao, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt phương tiện, đặc biệt trong giờ cao điểm, dịp lễ Tết hoặc khi phát sinh sự cố kỹ thuật, phương tiện phải bảo trì, sửa chữa định kỳ theo quy định.

Do đó, việc nâng cao năng lực phục vụ của tuyến phà Bình Khánh trở thành nhu cầu cấp thiết. Trong khi chờ hoàn thiện các công trình hạ tầng lớn như cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt trên cao quận 7 (cũ) - Cần Giờ, việc đầu tư, nâng cao công suất tuyến phà Bình Khánh là giải pháp cấp bách để phục vụ nhu cầu trước mắt.

Từ thực trạng trên, Công ty Cần Giờ đề xuất được tài trợ 3 phà công suất 200 tấn (thường trực) chở người và phương tiện để lực lượng thanh niên xung phong quản lý vận hành, nhằm hỗ trợ tăng công suất phục vụ của tuyến phà Bình Khánh. Việc tài trợ này bao gồm các chi phí nhiên liệu, nhân công và các chi phí khác trong quá trình vận hành.

Thời hạn hoạt động dự kiến khoảng 2,5 năm, gắn với mốc hoàn thành các công trình hạ tầng kết nối trọng điểm của thành phố như cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt trên cao quận 7 cũ - Cần Giờ

Thời hạn vận hành phà, đối với thời gian hoạt động, số lượng phương tiện phà vận hành tối thiểu, thời gian trung bình phà xuất bến, công ty Cần Giờ và công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP sẽ bàn bạc, thống nhất.