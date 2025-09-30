Doanh nghiệp tài trợ 3 phà 200 tấn giảm ùn tắc bến phà Bình Khánh

UBND TP.HCM đồng ý chủ trương Công ty Cần Giờ tài trợ 3 phà 200 tấn cho bến Bình Khánh, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, quá tải trong giai đoạn chờ xây cầu Cần Giờ.

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ cho biết sẽ chi trả toàn bộ chi phí nhiên liệu, nhân công và các chi phí khác trong quá trình vận hành. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan về đề xuất tài trợ phương tiện phà phục vụ hoạt động tại bến phà Bình Khánh của CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (Công ty Cần Giờ).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất chủ trương doanh nghiệp tài trợ phà nhằm góp phần giải quyết ùn tắc giao thông tại bến vào giờ cao điểm.

Song song đó, UBND TP.HCM cũng đề nghị Công ty Cần Giờ và Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong chủ động phối hợp và tiếp tục làm việc để thống nhất phương án giao nhận phương tiện phà, gửi kết quả cho Sở Xây dựng trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị cần thông tin kịp thời về Sở Xây dựng để phối hợp, giải quyết.

Trước đó, ngày 17/9, Công ty Cần Giờ đã có văn bản gửi UBND TP.HCM và các đơn vị liên quan, đề xuất giải pháp tăng cường kết nối giao thông khu vực Cần Giờ trong thời gian chờ hoàn thiện các công trình hạ tầng chiến lược.

Doanh nghiệp cho biết nhu cầu đi lại giữa trung tâm thành phố và Cần Giờ liên tục tăng, đặc biệt vào cuối tuần, lễ, Tết. Do đó, tuyến phà Bình Khánh - phương tiện kết nối chủ yếu giữa nội đô và biển Cần Giờ - ngày càng quá tải, thường xuyên ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, giao thương, du lịch và dịch vụ.

Phà Bình Khánh thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Qua tìm hiểu, Công ty Cần Giờ được biết trước đây bến phà Bình Khánh có tổng cộng 6 phương tiện, gồm: 2 phà 200 tấn (thường trực), 3 phà 100 tấn (thường trực) và 1 phà 100 tấn (dự phòng), với công suất trung bình khoảng 22.000 lượt khách/ngày, tăng lên 44.000 lượt khách/ngày vào dịp lễ, Tết - gấp từ 1,5 đến 2 lần ngày thường không đáp ứng được nhu cầu giao thương ngày càng tăng.

Quyết định ngày 9/12/2019 của UBND TP về định mức, nhu cầu sử dụng phương tiện tại bến phà Bình Khánh giai đoạn 2019-2020 đã xác định cần bổ sung thêm 2 phà 200 tấn để đảm bảo năng lực vận hành.

Theo Công ty Cần Giờ, hiện bến phà Bình Khánh không những chưa được bổ sung phà theo định mức, mà còn bị giảm phương tiện do phà Bình Khánh E (100 tấn) đã hết niên hạn sử dụng theo quy định. Như vậy, hiện tại bến phà chỉ còn lại 5 phà đang khai thác không bảo đảm hiệu suất hoạt động cao, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt phương tiện, đặc biệt trong giờ cao điểm, dịp lễ, Tết hoặc khi phát sinh sự cố kỹ thuật, phương tiện phải bảo trì, sửa chữa định kỳ theo quy định.

Từ thực tế này, việc nâng cao năng lực phục vụ của tuyến phà Bình Khánh do đó trở thành nhu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân. Đặc biệt, khi dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đi vào vận hành, khu vực sẽ trở thành động lực phát triển mới của TP, góp phần hình thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, bền vững.

Trong giai đoạn chưa hoàn thiện các công trình lớn như cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt trên cao quận 7 - Cần Giờ cũ, việc đầu tư nâng công suất tuyến phà Bình Khánh là giải pháp thiết thực, cấp bách.

Công ty Cần Giờ vì vậy đề xuất được tài trợ 3 phà công suất 200 tấn (thường trực) chở người và phương tiện để lực lượng Thanh niên xung phong quản lý, vận hành.

Việc tài trợ này bao gồm các chi phí phát sinh từ nhiên liệu, chi phí nhân công và các chi phí khác trong quá trình vận hành.

Thời hạn hoạt động dự kiến khoảng 2,5 năm, gắn với mốc hoàn thành các công trình hạ tầng kết nối trọng điểm của Thành phố như cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt trên cao quận 7 - Cần Giờ cũ.

Về thời gian hoạt động, số lượng phà tối thiểu và tần suất xuất bến, Công ty Cần Giờ cùng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP sẽ bàn bạc, thống nhất để chủ động bố trí, đảm bảo kết nối giao thông khu vực thông suốt trong kết nối giao thông khu vực.

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ là doanh nghiệp thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup. Hiện đơn vị này là chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ quy mô hơn 2.800 ha ở Cần Giờ.