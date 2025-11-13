TP.HCM sắp có đợt mua sắm khuyến mại lớn nhất năm

Từ ngày 15/11, TP.HCM sẽ khởi động mùa mua sắm cuối năm Shopping Season đợt 2, cho phép doanh nghiệp khuyến mại vượt mức 50% theo quy định, nhằm kích cầu tiêu dùng.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương TP.HCM) tại họp báo chiều 13/11. Ảnh: Vân Phạm/TTBC.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 13/11, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương TP.HCM) cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa 10 tháng đầu năm nay của thành phố đã tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất trong nhiều năm.

Nhằm duy trì đà tăng trưởng và thúc đẩy tiêu dùng, Sở Công Thương TP đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Cụ thể, từ ngày 15/11, TP.HCM sẽ khởi động chương trình Shopping Season đợt 2, cho phép doanh nghiệp khuyến mãi vượt mức 50% theo quy định.

Các đơn vị ví điện tử cùng tham gia nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, hoàn tiền khi mua sắm tại các điểm bán. Đồng thời, các hãng xe công nghệ cũng triển khai chương trình giảm giá phục vụ người tiêu dùng di chuyển đến điểm mua sắm.

Đáng chú ý, sự kiện City Sale - mua sắm hàng hiệu sẽ được tổ chức đồng loạt tại ga metro Bến Thành và các trung tâm thương mại lớn trải dài từ trung tâm thành phố đến khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Bình Dương (cũ).

Ông Hùng cho biết thêm tháng 12 tới, Sở Công Thương TP sẽ phát động tháng cao điểm tiêu dùng Tích xanh trách nhiệm tại 12 hệ thống bán lẻ nhằm khuyến khích mua sắm bền vững và chuẩn bị nguồn hàng Tết.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết Sở này sẽ phối hợp Liên đoàn Lao động TP tổ chức chương trình ưu đãi riêng cho công nhân, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa về quê dịp Tết, giúp người lao động giảm chi phí mua sắm và yên tâm đón Tết.

Ngoài ra, ngày 19-21/12, tại Vũng Tàu sẽ diễn ra hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa năm 2025, quy tụ đặc sản từ 21 tỉnh, thành cùng nhiều tập đoàn bán lẻ lớn.

Cũng theo ông Hùng, chuỗi hoạt động khuyến mãi, kết nối cung cầu và chăm lo an sinh sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ, thúc đẩy doanh nghiệp bứt phá doanh số cuối năm; và mang đến cho người dân một mùa Tết đầy đủ, an toàn.