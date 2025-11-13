Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

TP.HCM sắp có đợt mua sắm khuyến mại lớn nhất năm

  • Thứ năm, 13/11/2025 20:39 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Từ ngày 15/11, TP.HCM sẽ khởi động mùa mua sắm cuối năm Shopping Season đợt 2, cho phép doanh nghiệp khuyến mại vượt mức 50% theo quy định, nhằm kích cầu tiêu dùng.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương TP.HCM) tại họp báo chiều 13/11. Ảnh: Vân Phạm/TTBC.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 13/11, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương TP.HCM) cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa 10 tháng đầu năm nay của thành phố đã tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất trong nhiều năm.

Nhằm duy trì đà tăng trưởng và thúc đẩy tiêu dùng, Sở Công Thương TP đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Cụ thể, từ ngày 15/11, TP.HCM sẽ khởi động chương trình Shopping Season đợt 2, cho phép doanh nghiệp khuyến mãi vượt mức 50% theo quy định.

Các đơn vị ví điện tử cùng tham gia nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, hoàn tiền khi mua sắm tại các điểm bán. Đồng thời, các hãng xe công nghệ cũng triển khai chương trình giảm giá phục vụ người tiêu dùng di chuyển đến điểm mua sắm.

Đáng chú ý, sự kiện City Sale - mua sắm hàng hiệu sẽ được tổ chức đồng loạt tại ga metro Bến Thành và các trung tâm thương mại lớn trải dài từ trung tâm thành phố đến khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Bình Dương (cũ).

Ông Hùng cho biết thêm tháng 12 tới, Sở Công Thương TP sẽ phát động tháng cao điểm tiêu dùng Tích xanh trách nhiệm tại 12 hệ thống bán lẻ nhằm khuyến khích mua sắm bền vững và chuẩn bị nguồn hàng Tết.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết Sở này sẽ phối hợp Liên đoàn Lao động TP tổ chức chương trình ưu đãi riêng cho công nhân, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa về quê dịp Tết, giúp người lao động giảm chi phí mua sắm và yên tâm đón Tết.

Ngoài ra, ngày 19-21/12, tại Vũng Tàu sẽ diễn ra hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa năm 2025, quy tụ đặc sản từ 21 tỉnh, thành cùng nhiều tập đoàn bán lẻ lớn.

Cũng theo ông Hùng, chuỗi hoạt động khuyến mãi, kết nối cung cầu và chăm lo an sinh sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ, thúc đẩy doanh nghiệp bứt phá doanh số cuối năm; và mang đến cho người dân một mùa Tết đầy đủ, an toàn.

TP.HCM muốn mở rộng để người dân mua hàng hiệu chính hãng ở tạp hóa

Ngoài việc tổ chức City Sale ở trung tâm thương mại và ga metro ngầm, Sở Công Thương TP.HCM cho biết sẽ mở rộng sang hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thậm chí là tiệm tạp hoá.

16:21 29/8/2025

Người TP.HCM sắp được mua hàng hiệu dưới ga ngầm metro

Theo Sở Công Thương TP.HCM, sự kiện khuyến mại hàng hiệu City Sale năm nay lần đầu tiên có không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga metro Bến Thành.

14:41 21/8/2025

Hết thời 'giảm sốc', 'sập sàn' dịp sale 11/11

Không khí mua sắm vẫn sôi động, song khác biệt ở chỗ thay vì đổ xô săn các deal ảo, người dùng chú trọng hơn vào giá trị thực, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua hàng.

21:14 11/11/2025


Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thảo Liên

mua sắm cuối năm Thành phố Hồ Chí Minh Shopping Season khuyến mại TP.HCM

    Đọc tiếp

    Cua Ca Mau 'tim duong' sang Trung Quoc hinh anh

    Cua Cà Mau 'tìm đường' sang Trung Quốc

    52 phút trước 20:36 13/11/2025

    0

    Thông qua ngày hội cua Cà Mau 2025, Cà Mau kỳ vọng thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch cua sang Trung Quốc, đồng thời tăng cường hợp tác thương mại, dịch vụ với TP.HCM.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý