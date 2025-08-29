TP.HCM muốn mở rộng để người dân mua hàng hiệu chính hãng ở tạp hóa

Ngoài việc tổ chức City Sale ở trung tâm thương mại và ga metro ngầm, Sở Công Thương TP.HCM cho biết sẽ mở rộng sang hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thậm chí là tiệm tạp hoá.

Chương trình khuyến mại hàng hiệu City Sale đợt 1 năm 2025 sẽ kéo dài từ 28/8 đến 7/9. Ảnh: Thảo Liên.

Ga metro Bến Thành (phường Bến Thành) và trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Thảo Điền (phường An Khánh) được Sở Công Thương TP.HCM chọn là địa điểm khai mạc sự kiện City Sale đợt 1 năm 2025 từ ngày 28/8.

Từ sáng, rất đông người dân và du khách di chuyển qua lại nhà ga Bến Thành và ga An Phú để săn hàng hiệu khuyến mại lên đến 80%.

Mở rộng không gian tổ chức City Sale

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sau nhiều năm triển khai, chương trình khuyến mại hàng hiệu City Sale đã trở thành thương hiệu riêng của TP.HCM và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các tỉnh, thành phố khác.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại sự kiện khai mạc khuyến mại hàng hiệu City Sale đợt 1 năm 2025. Ảnh: Thảo Liên.

Theo ông Dũng, sự kiện không chỉ tạo cơ hội cho doanh nghiệp bán hàng, quảng bá thương hiệu mà còn hướng đến việc nâng cao trách nhiệm với người tiêu dùng thông qua chất lượng và dịch vụ.

"Chính vì vậy, TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ để bảo đảm chất lượng hàng hóa, minh bạch thông tin khuyến mại và nguồn gốc xuất xứ, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng", ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết chương trình khuyến mại hàng hiệu lần đầu tiên tổ chức tại ga metro Bến Thành (tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên), mở ra "cung đường mua sắm metro" từ ga Bến Thành đến ga Thảo Điền, kết nối trực tiếp Vincom Mega Mall Thảo Điền.

"Đây là cách làm mới, kết hợp giữa thương mại và giao thông công cộng, vốn đã phổ biến ở nhiều nước trên thế giới nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam", ông Phương nói và nhận định trong bối cảnh hạ tầng kết nối của TP.HCM còn hạn chế, việc tận dụng không gian tại các ga metro cho hoạt động thương mại có thể mang lại tiềm năng, hiệu quả và sự tiện lợi cho người dân.

Sở Công Thương TP.HCM kỳ vọng mô hình này sẽ được duy trì lâu dài, không chỉ giới hạn tại ga metro trung tâm mà còn mở rộng ra các ga khác, đồng thời tận dụng thêm các tuyến đi bộ dưới ga để khai thác tối đa hoạt động thương mại.

Dù diễn ra ngoài khung giờ cao điểm đi metro, City Sale vẫn ghi nhận sự quan tâm tích cực từ người dân và du khách. Đặc biệt, trong những ngày thí điểm trước đó tại Parc Mall, ông Phương cho hay các gian hàng đã đạt doanh số khả quan.

Từ khởi đầu thuận lợi này, ông Phương kỳ vọng đợt 2 của chương trình (15/11- 31/12) sẽ được người dân quan tâm hơn.

Ngoài việc duy trì các điểm bán tại trung tâm thương mại và ga metro ngầm, Sở Công Thương TP.HCM đặt mục tiêu mở rộng điểm bán tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thậm chí là tiệm tạp hoá để đưa chương trình đến gần hơn với người dân.

Nhiều khách hàng thích thú mua sắm vì mức giảm giá sâu của các thương hiệu nước hoa, thời trang, mỹ phẩm... Ảnh: Thảo Liên.

Săn hàng hiệu khuyến mại 80% dưới ga ngầm metro

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện gian hàng Vstyle.vn tại Vincom Mega Thảo Điền cho biết đơn vị mang đến chương trình hơn 200 thương hiệu nước hoa, mỹ phẩm chính hãng, cùng nhiều sản phẩm giày và quần áo thể thao, với mức giảm giá chủ yếu lên tới 80%, một số mặt hàng đặc biệt được giảm sâu đến 90%.

Trong 2 ngày đầu (28/8 và 29/8), khách hàng còn được hưởng thêm ưu đãi giảm 20% trên mức giá đã khuyến mại. Với loạt ưu đãi này, doanh nghiệp đặt mục tiêu lượng khách đến mua sẽ tăng 30-50% so với năm ngoái.

"Ngay trong ngày đầu tiên, chúng tôi đã ghi nhận lượng khách đến mua sắm khá đông. Hy vọng con số này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo", đại diện gian hàng chia sẻ.

Chị Thanh (ngụ quận 5 cũ), lần đầu tiên mua sắm tại City Sale, cho biết ban đầu chỉ muốn đến xem thử vì tò mò khi không gian mua sắm được tổ chức ngay trong ga metro.

Tuy nhiên, sau khi dạo một vòng, chị nhận thấy hàng hóa bày bán khá đa dạng, nhiều thương hiệu quen thuộc mà chị vẫn hay sử dụng đều đang được giảm sâu. Với tổng hóa đơn 5 triệu đồng, chị Thanh mua được một chiếc đồng hồ và bộ nước hoa chính hãng, tiết kiệm khoảng 30-40% so với mức giá thông thường.

"Tôi thấy rất hời và bất ngờ vì có thể mua hàng hiệu chính hãng với giá tốt ngay dưới ga metro", chị Thanh hào hứng.

Đa dạng sản phẩm hàng hiệu khuyến mại đồng giá đang được bày bán tại chương trình City Sale đợt 1 năm 2025. Ảnh: Thảo Liên.

Sự kiện City Sale năm nay diễn ra tại ga metro Bến Thành, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Diamond Plaza, SC VivoCity và Parc Mall. Với việc diễn ra xuyên suốt dịp lễ 2/9, các đơn vị kỳ vọng chương trình sẽ thu hút thêm 30-50% lượng khách đến các tham quan, mua sắm, kích thích ngành dịch vụ - thương mại - bán lẻ tại TP.HCM.