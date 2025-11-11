Hết thời 'giảm sốc', 'sập sàn' dịp sale 11/11

Không khí mua sắm vẫn sôi động, song khác biệt ở chỗ thay vì đổ xô săn các deal ảo, người dùng chú trọng hơn vào giá trị thực, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua hàng.

Người dùng nhận định các chương trình khuyến mãi đã bớt hô hào, phô trương mà đi vào thực tế. Ảnh: Thuý Hạnh.

Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh ngày hội mua sắm “điên cuồng”, dịp sale 11/11 năm nay ghi nhận sự thay đổi rõ rệt về hành vi khi người tiêu dùng mua sắm tỉnh táo, có kế hoạch hơn.

Mặt khác, các sàn thương mại điện tử cũng chú trọng vào ưu đãi thật và trải nghiệm, giảm bớt phô trương khẩu hiệu giảm giá.

Trên các nền tảng lớn, thay vì đếm ngược đến đúng 0h để mở khuyến mãi, hàng loạt chương trình giảm giá được khởi động sớm từ đầu tháng và kéo dài qua cuối tuần 11/11. Theo ghi nhận, lượng người dùng truy cập và đặt hàng vẫn tăng đều đặn, nhưng không còn hiện tượng “tranh giành” như các năm trước.

Sale bớt rầm rộ nhưng ưu đãi thực chất hơn

Anh Bùi Minh (trú tại phường Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết đã tranh thủ dịp sale 11/11 để mua mỹ phẩm và trang phục mùa đông chuẩn bị cho chuyến du lịch Nhật Bản sắp tới. Anh cho biết năm nào cũng tham gia săn sale, nhưng càng về sau anh càng mua sắm có kế hoạch hơn, không còn bị cuốn vào những lời quảng cáo “giảm sốc” như trước.

“Giờ tôi chỉ chọn những sản phẩm thực sự cần và theo dõi từ sớm các shop uy tín có chương trình khuyến mãi đặc biệt để được gửi thông báo cập nhật giá thường xuyên. Nhiều món tôi cho vào giỏ hàng cả tuần trước, canh đến đúng 0h để chốt đơn và dùng mã giảm giá thêm từ sàn. Có những sản phẩm nếu tính cả voucher và hoàn xu thì tiết kiệm được gần 30%”, anh Minh nói.

Năm nay, anh Minh mua tổng cộng 8 đơn hàng, trong đó đơn mỹ phẩm trị giá 5,5 triệu đồng giảm còn 4,1 triệu đồng; một số sản phẩm khác được giảm 30%.

Anh Bùi Minh đã "chốt đơn" tổng cộng 8 đơn hàng trong ngày 11/11. Ảnh: NVCC.

Theo anh, điểm đáng chú ý của mùa sale 11/11 năm nay là sự biến mất của những khẩu hiệu kiểu “giảm sâu”, “sập sàn”, thay vào đó là mức giảm rõ ràng, thực tế và chính xác hơn.

Anh cũng đánh giá các sàn thương mại điện tử đang ngày càng minh bạch trong việc hiển thị giá gốc, giá sau giảm và nguồn gốc sản phẩm, giúp người mua dễ so sánh và ra quyết định.

Tương tự, chị Huyền Trang (phường Phú Thuận, TP.HCM) cũng tranh thủ dịp này để mua sắm hàng loạt đồ gia dụng như giấy vệ sinh, bột giặt, gia vị, dầu ăn… cho gia đình.

“Mùa sale năm nay tôi thấy nhiều sản phẩm có mức giảm tốt, đặc biệt là hàng thiết yếu, nên tôi vẫn mua tích trữ cho gia đình dùng dần”, chị chia sẻ. Chị nói thêm rằng ngoài yếu tố giá, việc các shop giao hàng nhanh và giữ chất lượng ổn định cũng khiến người mua yên tâm hơn so với vài năm trước.

Trái lại, chị Minh Anh (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) lại tỏ ra thờ ơ với mùa sale Lễ độc thân năm nay. “Trước đây, tôi hay mua hàng vì tâm lý FOMO (sợ bị bỏ lỡ - PV), nhưng giờ thì các shop khuyến mãi quanh năm, tôi không còn hào hứng như trước. Dù vậy, tôi vẫn vào xem để săn vài món nhỏ như đồ decor hay phụ kiện nếu thấy giá hợp lý”, chị nói.

Một số người tiêu dùng khác cũng cho biết không còn “thức trắng đêm” canh giờ vàng, bởi các sàn như Shopee, Lazada, TikTok Shop đều đã triển khai chương trình giảm giá kéo dài từ đầu đến giữa tháng. Việc chia nhỏ ưu đãi theo nhiều khung giờ, nhiều ngày giúp người dùng dễ tiếp cận và giảm bớt cảm giác quá tải.

Thậm chí, ngay từ tối 10/11, nhiều sàn đã tung loạt “giờ vàng” với voucher giảm giá, miễn phí vận chuyển và hoàn xu, thu hút lượng truy cập tăng đột biến.

Doanh số vẫn tăng vọt

Dù ngày sale 11/11 chưa chính thức khép lại, một số sàn thương mại điện tử đã sớm công bố kết quả kinh doanh khả quan.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Lazada, top 20 gian hàng LazMall đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hơn 500% so với đợt sale 9/9, trong khi số lượng đơn hàng tăng gần 4 lần. Giá trị đơn hàng trung bình (AOV) cũng tăng 51% chỉ trong ngày đầu tiên, cho thấy nhu cầu cao và niềm tin ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với hàng chính hãng.

Lazada cho biết số lượng xu được thu thập trong ngày đầu tiên chiến dịch sale 11/11 tăng hơn 20%, thể hiện mức độ tương tác và hứng thú mua sắm từ phía người tiêu dùng.

Top 20 gian hàng LazMall ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hơn 500% trong đợt sale 11/11 năm nay. Ảnh: Phương Lâm.

Cùng với đó, lượng đầu tư từ các thương hiệu vào giải pháp tài trợ quảng cáo cũng tăng hơn 35%.

Một điểm khác của mùa sale năm nay là sự tăng tốc của mô hình thương mại do nhà sáng tạo nội dung dẫn dắt. Số lượng đối tác tiếp thị liên kết (affiliate) hoạt động tăng 45%, với doanh số GMV từ kênh này tăng gần 15% chỉ trong ngày đầu tiên. Thu nhập bình quân của mỗi đối tác affiliate cũng tăng tới 43% so với ngày đầu tiên của đợt sale 9/9.

Trong nhóm hàng chính hãng, các ngành hàng máy ảnh và thiết bị drone, giày dép - trang phục thể thao, máy tính và linh kiện ghi nhận mức tăng doanh thu ấn tượng, lần lượt 172%, 145% và 67%. Đặc biệt, ngành hàng Mẹ và Bé chứng kiến doanh thu trung bình của top 10 sản phẩm bán chạy nhất tăng gấp 65 lần; nhóm Giày dép và Trang phục thể thao tăng 22 lần, trong khi Mỹ phẩm và Làm đẹp tăng 26 lần.

Theo dự báo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, tổng doanh số thị trường thương mại điện tử Việt Nam trong quý IV có thể đạt khoảng 105.000 tỷ đồng , tương ứng sản lượng 1,07 triệu sản phẩm, tăng lần lượt 1% và 8% so với quý III. Đây là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh sức mua phục hồi và tâm lý chi tiêu của người tiêu dùng trở nên lạc quan hơn.

Đà tăng này được thúc đẩy bởi chuỗi chiến dịch khuyến mãi quy mô lớn như 11/11, 12/12 và mùa lễ hội cuối năm, cùng xu hướng chi tiêu mạnh ở các nhóm hàng điện tử, gia dụng và thời trang - những lĩnh vực vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số bán hàng trực tuyến.