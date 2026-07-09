TP.HCM khởi công cải tạo rạch Văn Thánh 8.500 tỷ đồng vào tháng 10

TP.HCM dự kiến khởi công cải tạo rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây) vào tháng 10, với tổng vốn đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng.

Rạch Văn Thánh dài 1,9 km, nằm ngay dưới tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 9/7, ông Trần Văn Trọng - Phó Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị - thông tin tình hình thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh tại phường Thạnh Mỹ Tây.

Theo ông Trọng, dự án chia làm 2 thành phần do cơ quan này làm chủ đầu tư. Trong đó, dự án thành phần 1 thực hiện công tác nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch; dự án thành phần 2 gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí dự kiến 6.812 tỷ đồng .

Cải tạo rạch Văn Thánh đến năm 2030

Đối với dự án thành phần 1, Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị đang tổ chức lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến hoàn thành phê duyệt trong tháng 7. Đến tháng 10, dự án sẽ khởi công gói thầu xây lắp 1, sau đó triển khai 2 gói thầu còn lại theo kế hoạch bàn giao mặt bằng của địa phương.

Theo ông Trọng, công trình sẽ được thi công cuốn chiếu để phù hợp với tình hình giải phóng mặt bằng.

Đối với dự án thành phần 2, ông Trọng cho hay Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây và UBND phường này thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm và triển khai các thủ tục tiếp theo nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng để thi công công trình.

Về công tác kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, Ban Quản lý dự án đã hoàn tất công tác kiểm đếm đối với 903/978 trường hợp (đạt tỷ lệ 92,3% số đã có bản vẽ hiện trạng).

Theo thông tin từ Phó Ban Quản lý dự án 2, thành phố đã có những điều chỉnh và vận dụng cơ chế đặc thù, các quy định mới (Nghị quyết 254/2025/QH15) để thu hẹp khoảng cách giữa giá bồi thường và giá thị trường giúp tăng tính minh bạch, công bằng, đảm bảo lợi ích tối đa cho người dân, giúp người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng nhanh hơn cho dự án.

"Sau khi dự án hoàn thành, hạ tầng kỹ thuật và không gian sống tại các khu dân cư hiện hữu dọc tuyến sẽ được nâng nâng cấp; qua đó góp phần nâng cao mỹ quan, bảo vệ hệ sinh thái, và mang lại môi trường sống văn minh, thuận tiện, an toàn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trong khu vực dự án", ông Trọng nói.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư 8.555 tỷ đồng , thời gian thực hiện đến năm 2030.

Loạt phương án hỗ trợ tái định cư cho hơn 1.000 hộ dân

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh ảnh hưởng đến hơn 1.000 hộ dân đang sinh sống trong khu vực ven rạch, nơi đã tồn tại nhiều năm tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng, rác thải, mùi hôi, điều kiện hạ tầng và sinh hoạt chưa bảo đảm.

Bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết phía địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ người dân sau di dời, sớm ổn định nơi ở, đời sống và sinh kế sau di dời, thành lập Tổ công tác chuyên trách hỗ trợ người dân sớm ổn định nơi ở, đời sống và sinh kế sau di dời.

Theo đó, các cán bộ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phụ trách từng hộ dân, theo dõi đến khi các hộ này ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, UBND phường thiết lập đầu mối tiếp nhận, xử lý kiến nghị theo từng nhóm vấn đề; phản hồi người dân trong thời gian sớm nhất; rà soát hàng tuần các trường hợp còn khó khăn để kịp thời bổ sung giải pháp hỗ trợ.

UBND phường cũng sẽ huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ chi phí vận chuyển, nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian đầu, hỗ trợ sửa chữa, ổn định nơi ở mới, học bổng cho trẻ em, bảo hiểm y tế, chăm sóc người cao tuổi và các chính sách hỗ trợ phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể.

Bên cạnh đó, địa phương cũng kết nối doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức để hỗ trợ việc làm, vay vốn, chuyển đổi sinh kế cho người dân.