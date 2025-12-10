TP.HCM đang rà soát đất trống, công viên để lắp trụ sạc xe điện

Số lượng phương tiện xanh tăng nhanh, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang rà soát quỹ đất công như công viên, đất trống, bãi đỗ xe... để mở rộng mạng lưới trụ sạc.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng số lượng trạm sạc cho ôtô điện trên địa bàn đã đáp ứng nhu cầu, song thành phố vẫn đang tiếp tục rà soát các vị trí đất công để bổ sung trụ sạc. Ảnh minh họa: VFS.

Chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X, ngày 10/12, đại biểu Trần Quang Thắng cho biết muốn thúc đẩy xe điện thì trước hết thành phố phải giải quyết bài toán trạm sạc. Do đó, ông đặt câu hỏi việc hỗ trợ mặt bằng, bố trí vị trí trạm sạc đến nay thế nào và giá điện sạc được quy định ra sao.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết TP.HCM đang đi đầu trong chuyển đổi xanh, trong đó việc phát triển giao thông xanh phụ thuộc vào điều kiện tiên quyết là mạng lưới điểm sạc.

Theo ông Lâm, hiện TP có 627 xe buýt điện và 251 xe buýt CNG trên tổng 2.386 phương tiện, cùng 5 trạm sạc với 56 trụ sạc siêu nhanh (120-240 kW), đủ phục vụ khoảng 700 xe buýt điện.

Ngoài ra, TP.HCM đang có hơn 13.000 taxi điện (chiếm 71% tổng số taxi), khoảng 25.000 xe máy điện phục vụ vận chuyển hành khách. Bên cạnh đó, thành phố cũng có gần 40.000 ôtô điện, gần 87.000 xe máy điện cùng hàng nghìn trụ sạc, cổng sạc.

Với khuyến cáo chung của thế giới là khoảng 10 ôtô/trụ sạc và 50 xe máy/trụ sạc, ông Lâm nhìn nhận thành phố cần khoảng 3.960 trụ sạc cho ôtô và khoảng 1.740 trụ sạc cho xe máy điện. Với số lượng này, về cơ bản trạm sạc cho ôtô đã đáp ứng nhu cầu.

Dù vậy, thành phố vẫn đang tiếp tục rà soát các vị trí đất công như công viên, đất trống, bãi đỗ xe, vỉa hè có quỹ đất để bổ sung trụ sạc hoặc tủ đổi pin. Trước mắt, TP có 19 bến xe buýt lớn có thể đáp ứng nhu cầu sạc ban đêm cho gần 2.000 xe buýt, đồng thời phục vụ thêm các phương tiện khác vào ban ngày.