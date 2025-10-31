TP.HCM 'bắt tay' Liverpool phát triển y tế, giáo dục, công nghệ

TP.HCM và Vùng Đô thị Liverpool (Anh) vừa ký Bản ghi nhớ hợp tác về y tế, giáo dục và khoa học - công nghệ, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng giữa hai địa phương.

Lễ trao văn kiện được tổ chức dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam, trong đó có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Ảnh: TTXVN.

Ngày 30/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà và Phó thị trưởng vùng đô thị Liverpool Mike Wharton đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ.

Lễ trao văn kiện được tổ chức dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam, trong đó có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh cùng ngày.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi được ký kết trong bối cảnh 2 nước vừa chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và toàn diện hơn giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên và cùng nghiên cứu, xúc tiến các chương trình, dự án hợp tác đầu tư trong 3 lĩnh vực trọng tâm.

Cụ thể, đối với y tế, hai bên đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu - phát triển (R&D), nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

TP.HCM và Liverpool cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm quản lý hệ thống y tế, cấp cứu ngoài bệnh viện, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc sức khỏe, hướng đến thúc đẩy bình đẳng y tế và phát triển ngành chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà và Phó thị trưởng vùng đô thị Liverpool Mike Wharton ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: TTXVN.

Về giáo dục - đào tạo, hai bên sẽ tăng cường hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, đẩy mạnh trao đổi sinh viên, giảng viên, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong giáo dục và xây dựng chương trình đào tạo liên kết.

Chính quyền vùng đô thị Liverpool khuyến khích các trường đại học, cơ sở giáo dục chất lượng cao mở phân hiệu tại TP.HCM, đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin học bổng, chính sách đào tạo nhằm mở rộng cơ hội học tập và làm việc cho học sinh, sinh viên hai địa phương.

Đối với khoa học - công nghệ, hai bên thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên như y tế, môi trường, năng lượng.

Liverpool sẽ hỗ trợ kêu gọi doanh nghiệp Anh đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo tại TP.HCM, trong khi TP.HCM sẽ mở rộng hợp tác với các cơ quan, viện nghiên cứu của Liverpool về trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu và dữ liệu y tế cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Với bản ghi nhớ này, số lượng địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với TP.HCM được nâng lên 87, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đối ngoại địa phương đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của thành phố trong việc hiện thực hóa chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã tiếp và làm việc với Cơ quan Hỗ trợ Tài chính Xuất khẩu Anh (UKEF) về các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố; làm việc với Tập đoàn BP Castrol về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch và phát triển công nghiệp xanh.

Song song đó, trao đổi với Ngân hàng Standard Chartered về chương trình hợp tác tài chính, tín dụng xanh và hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp TP.HCM.

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng có bài phát biểu tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh nhằm giới thiệu tiềm năng hợp tác đầu tư của TP.HCM thông qua ba trụ cột chính, gồm: xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM, phát triển hạ tầng đô thị và giao thông hiện đại, cùng với việc thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Mục tiêu cụ thể là đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính công nghệ cao hàng đầu khu vực vào năm 2030, thông qua việc áp dụng cơ chế sandbox và thu hút các tập đoàn tài chính toàn cầu, trong đó có các nhà đầu tư Vương quốc Anh bằng các ưu đãi vượt trội và môi trường đầu tư ổn định, minh bạch.