Toyota Yaris Cross 2026 xuất hiện bản nâng cấp, màn hình to hơn

Ở lần facelift này, màn hình trong khoang lái của Toyota Yaris và Yaris Cross 2026 đã tăng kích thước đáng kể.

Toyota Yaris và Yaris vừa xuất hiện bản nâng cấp giữa dòng đời tiếp tục tại thị trường Nhật Bản. Về ngoại thất, bản facelift năm nay không có nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên, nội thất lại nhận được nhiều tinh chỉnh hơn.

Bên trong khoang lái, nâng cấp đáng chú ý nhất là màn hình giải trí 10,5 inch, trang bị vốn đã có mặt tại thị trường châu Âu từ năm 2023. Các phiên bản thấp hơn sẽ sử dụng màn hình 8 inch, trong khi màn hình 7 inch cũ đã bị khai tử. Các biến thể hybrid giờ đây cũng được trang bị phanh tay điện tử và bệ tỳ tay cho hàng ghế trước, giúp không gian nội thất trở nên hiện đại và tiện nghi hơn.

Tuy nhiên, một điểm gây nuối tiếc là Toyota đã loại bỏ hệ thống Toyota Teammate Advanced Park. Đây là gói công nghệ hỗ trợ đỗ xe tiên tiến bao gồm camera toàn cảnh 360 độ với chức năng "soi gầm" và phanh hỗ trợ đỗ xe tự động.

Toyota Yaris facelift 2026 không có nhìu khác biệt về thiết kế bên ngoài so với mẫu xe hiện hành. Ảnh: Toyota.

Theo truyền thông quốc tế, việc loại bỏ một tính năng hỗ trợ lái xe vốn rất được ưa chuộng tại Nhật Bản là một quyết định khá bất ngờ, có thể nhằm mục đích tối ưu hóa chi phí để bù đắp cho việc nâng cấp màn hình.

Toyota vẫn duy trì 3 tùy chọn động cơ cho Yaris và Yaris Cross. Các bản giá rẻ được trang bị máy 1.0L cho công suất 67 mã lực. Máy 1.5L cho 118 mã lực được lắp trên các phiên bản đi kèm hộp số CVT hoặc hộp số sàn 6 cấp. Phiên bản hybrid vẫn có tùy chọn hybrid mạnh 114 mã lực, đi cùng tùy chọn dẫn động E-Four.

Mức giá của Yaris 2026 tại Nhật Bản dao động từ 1,697 - 2,994 triệu Yên (khoảng 10.900 - 19.300 USD ), trong khi Yaris Cross có giá từ 2,126 đến 3,349 triệu Yên (khoảng 13.700 - 21.600 USD ). Cả hai mẫu ôtô này sẽ chính thức lên kệ từ đầu tháng 3.