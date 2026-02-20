VinFast tung ưu đãi ở Ấn Độ

Cả 2 mẫu SUV đầu tay của VinFast tại thị trường Ấn Độ đều đang được hưởng ưu đãi.

Để khẳng định vị thế và giải tỏa tâm lý e ngại về giá trị bán lại của xe điện, VinFast đã tung ra gói ưu đãi đa tầng tại Ấn Độ. Điểm nhấn lớn nhất là chương trình hỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới với mức ưu đãi lên tới 130.000 Rupee (khoảng 40 triệu đồng) dành cho khách hàng đang sử dụng ôtô chạy xăng hoặc dầu.

VinFast còn đưa ra chính sách cam kết mua lại (buyback) với giá trị đảm bảo lên tới 75% giá niêm yết sau một thời gian sử dụng (từ 2 đến 5 năm).

Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng thêm 3% "lợi ích trung thành" khi nâng cấp lên các dòng ôtô khác của hãng. Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý các điều khoản nhỏ trong hợp đồng mua lại như giới hạn quãng đường di chuyển hoặc quy định về bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo nhận được mức giá 75% như cam kết.

Cả VF 6 và VF 7 tại Ấn đều được hưởng ưu đãi đa tầng. Ảnh: Cartoq.

Về thông số kỹ thuật, VF 6 tại Ấn Độ có giá từ 17,29 đến 19,19 lakh Rupee, trang bị bộ pin 59,6 kWh cho tầm hoạt động 468 km (theo chuẩn ARAI).

Trong khi đó, mẫu ôtô VF 7 ở phân khúc cao hơn có giá từ 21,89 đến 26,79 lakh Rupee với tầm hoạt động tối đa lên tới 532 km và công suất đạt 353 mã lực trên bản dẫn động 4 bánh. Cả 2 mẫu xe đều hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10% đến 70% trong vòng 30 phút.

Sự bùng nổ của thị trường xe điện Ấn Độ trong năm 2025 với hơn 176.000 xe bán ra đã tạo ra áp lực cạnh tranh lớn. Với việc đã khánh thành nhà máy tại Thoothukudi (Tamil Nadu) có công suất 50.000 xe/năm, VinFast cho thấy họ không chỉ đến Ấn Độ để dạo chơi.

Sau VF 6 và VF 7, hãng dự kiến sẽ tiếp tục tung ra các mẫu ôtô khác như VF 3, VF 5 và mẫu MPV Limogreen trong năm 2026 để phủ kín các phân khúc giá.