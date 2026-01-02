Toyota Việt Nam lần đầu có Chủ tịch người gốc Việt

Chức danh Chủ tịch Toyota Việt Nam hiện do một nhân sự người gốc Việt nắm giữ.

Toyota Việt Nam (TMV) vừa ra thông báo liên quan đến thay đổi ở các vị trí nhân sự cấp cao từ đầu năm 2026.

Chủ tịch người gốc Việt đầu tiên

Theo đó, ông Tiền Quốc Hào đã trở thành Chủ tịch mới của TMV kể từ tháng 1/2026.

Trước khi được chỉ định làm Chủ tịch TMV, ông Tiền Quốc Hào đảm nhiệm vai trò Phó tổng giám đốc khu vực châu Á, Phó tổng giám đốc khối kinh doanh tài chính bán hàng của Tập đoàn ôtô Toyota, đồng thời là Chủ tịch Toyota châu Á tại Singapore.

Ông Tiền Quốc Hào - Chủ tịch mới của Toyota Việt Nam. Ảnh: TMV.

Ông Tiền Quốc Hào cũng đồng thời đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc điều hành công ty tài chính Toyota châu Á (TFS).

Ông Tiền Quốc Hào gia nhập Toyota Canada vào năm 1999 và kể từ đó đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị của Toyota và Lexus tại nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm Bắc Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và châu Á.

Tân Chủ tịch TMV tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Ứng dụng (BASc) chuyên ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Waterloo, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại trường Kinh doanh Richard Ivey và có chứng chỉ Giám đốc Điều lệ (Chartered Director) của trường Kinh doanh DeGroote (Canada).

Tổng giám đốc mới của Toyota Việt Nam

Cũng từ tháng 1/2026, ông Osamu Hirata sẽ kế nhiệm ông Nakano Keita để đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Toyota Việt Nam. Trước đó, ông Nakano Keita là Tổng giám đốc TMV trong giai đoạn từ tháng 2/2023 đến tháng 12/2025.

Ông Osamu Hirata - Tổng giám đốc mới của Toyota Việt Nam. Ảnh: Toyota.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Waseda, ông Osamu Hirata gia nhập Tập đoàn ôtô Toyota vào năm 1995 và làm việc gần 9 năm tại Ban Kế hoạch kinh doanh quốc tế.

Năm 2004, ông Osamu Hirata được bổ nhiệm làm Phó phòng, trước khi chuyển sang Singapore đảm nhiệm vị trí Phó ban Hoạch định sản phẩm của Toyota châu Á Thái Bình Dương giai đoạn 2005-2008.

Ông sau đó đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực hoạch định chiến lược toàn cầu và Bắc Mỹ, bao gồm Trưởng nhóm Bộ phận Bắc Mỹ và Điều phối viên điều hành cấp cao tại Toyota Mỹ.

Ông Osamu Hirata tiếp tục nắm giữ các vị trí Phó Chủ tịch (từ năm 2016), Trưởng dự án và Trưởng ban trong lĩnh vực hoạch định và điều hành bán hàng của Toyota Mỹ.

Gần đây nhất, ông giữ chức Phó Chủ tịch tập đoàn, phụ trách hoạt động bán hàng Toyota và Lexus tại Bắc Mỹ cho đến năm 2023. Năm 2024, ông được bổ nhiệm làm Trưởng ban Hoạt động bán hàng và hoạch định của Tập đoàn ôtô Toyota.