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Sáng 9/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 -2031 về triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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