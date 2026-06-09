Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào

Sáng 9/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 -2031 về triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Cuộc hội đàm chiều 7/6 giữa hai Thủ tướng mở ra nhiều định hướng hợp tác mới, từ hạ tầng, đầu tư đến chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chuyến thăm của Thủ tướng Sonexay Siphandone mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là sự tiếp nối thành công của các chuyến thăm cấp Nhà nước mang tính lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước hồi đầu năm 2026.

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