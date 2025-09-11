Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn

  • Thứ năm, 11/9/2025 09:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã bỏ phiếu bác bỏ 3 kiến nghị yêu cầu hủy phán quyết trong vụ án chuẩn mực đạo đức liên quan đến cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Reuters.

Ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp ra phán quyết bãi nhiệm bà Paetongtarn khỏi chức thủ tướng với lý do bà vi phạm chuẩn mực đạo đức khi có cuộc trao đổi riêng với cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Nhóm 20 người kiến nghị - trong đó có nghị sĩ Pheu Thai Wisut Chai-aroon - lập luận rằng thẩm phán Panya Utchachon không đủ tư cách tham gia biểu quyết do nhiệm kỳ đã kết thúc, và rằng ông được thay thế bởi Sarawut Songwilai ngay trong ngày 29/8, theo Nation Thailand.

Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp khẳng định theo thông báo của Ban Thư ký Thượng viện, ông Sarawut chỉ được bổ nhiệm làm thẩm phán mới theo Hoàng lệnh vào ngày 30/8, tức một ngày sau khi phán quyết được công bố.

Do đó, tòa kết luận 3 kiến nghị trên dựa trên thông tin sai lệch và quyết định bác bỏ toàn bộ vào ngày 10/9.

Cũng trong ngày 10/9, đảng Pheu Thai khẳng định sẽ không có thay đổi nhân sự cấp cao trong bối cảnh chuẩn bị tái cơ cấu bộ máy nội bộ, hướng tới cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Theo đó, bà Paetongtarn Shinawatra sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đến chừng nào các thành viên còn tin tưởng vào năng lực và đặt niềm tin nơi bà, Bangkok Post cho biết.

Theo ông Phumtham Wechayachai, chiến lược gia chủ chốt của đảng, dù đảng Pheu Thai vẫn tự tin về triển vọng bầu cử, nhưng việc cải tổ bộ máy là cần thiết để nâng cao hiệu quả phối hợp và vận hành. Ông lưu ý, nhiều lãnh đạo kỳ cựu hiện ít có thời gian dành cho công việc đảng do đang đảm trách vị trí trong chính phủ.

“Chúng tôi sẽ tiến hành cải cách nội bộ, củng cố hệ thống phối hợp và tổ chức để bảo đảm sự sẵn sàng cho kỳ bầu cử sắp tới”, ông nói.

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

