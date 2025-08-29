Bà Paetongtarn Shinawatra chấp nhận phán quyết của tòa

Cựu thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết bà chấp nhận phán quyết của tòa án. Bà nhấn mạnh quyết tâm phục vụ đất nước và khẳng định bà là một người Thái Lan có tình yêu sâu sắc với nước nhà.

Cựu thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra vẫy chào sau khi ra về từ cuộc họp báo sau quyết định phế truất. Ảnh: Reuters.

Ngày 29/8, Cựu thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã tổ chức họp báo tuyên bố chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp với nụ cười trên môi.

Bà tiếp tục nhấn mạnh mong muốn cống hiến cho đất nước. Đề cập đến đoạn ghi âm gây tranh cãi, bà khẳng định chưa từng yêu cầu bất kỳ lợi ích cá nhân nào, điều bà coi trọng nhất chính là mạng sống của người dân dù là binh sĩ hay thường dân.

“Là một người Thái Lan, tôi xin cảm ơn tất cả người dân Thái Lan vì đã dành cho tôi cơ hội trong suốt năm qua. Tôi tự hào vì được đứng đây hôm nay và đã dùng quyết tâm của mình để phát triển đất nước”, bà Paetongtarn phát biểu tại họp báo.

Bà Paetongtarn gửi lời cảm ơn nội các, truyền thông và mọi người vì đã cho bà cơ hội học hỏi và trưởng thành. Bà thừa nhận cả điểm mạnh lẫn hạn chế của bản thân, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp cho đất nước ở bất kỳ vai trò nào.

Bà cúi chào cảm ơn các bộ trưởng và cùng các thành viên nội các rời khỏi tòa nhà, từ chối trả lời câu hỏi thêm của phóng viên.

Bà Paetongtarn Shinawatra phát biểu tại cuộc họp báo sau khi nghe phán quyết phế truất của Toà án Hiến pháp Thái Lan chiều 29/8. Sau phán quyết này, toàn bộ thành viên nội các của bà phải nộp đơn xin từ chức và đất nước sẽ có thủ tướng và nội các mới. Ảnh: Reuters

Quyết định bãi nhiệm được Tòa án Hiến pháp Thái Lan đưa ra trong phiên xét xử chiều 29/8. Hội đồng thẩm phán kết luận bà Paetongtarn đã vi phạm chuẩn mực đạo đức của một thủ tướng, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia và làm suy giảm niềm tin của người dân. Phán quyết không chỉ khiến bà mất chức mà còn buộc toàn bộ nội các giải tán.

Trong lúc chờ Quốc hội bầu ra thủ tướng mới, Phó Thủ tướng Phumtham Wechayachai cùng toàn bộ nội các hiện tại sẽ đảm nhận vai trò chính phủ lâm thời, với thời hạn chưa được ấn định.