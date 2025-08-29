Ai sẽ điều hành chính phủ Thái Lan sau khi bà Paetongtarn bị phế truất

Tòa án Thái Lan ngày 29/8 đã ra quyết định phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức, khiến tâm điểm chính trị Thái Lan giờ đây chuyển sang câu hỏi ai sẽ kế nhiệm.

Cựu thủ tướng Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Reuters.

Trong lúc chờ Quốc hội bầu ra thủ tướng mới, Phó Thủ tướng Phumtham Wechayachai cùng toàn bộ nội các hiện tại sẽ đảm nhận vai trò chính phủ lâm thời, với thời hạn chưa được ấn định, theo Reuters.

Theo quy định, hiện có 5 ứng viên đủ điều kiện trở thành thủ tướng, nhưng chỉ có một người thuộc Pheu Thai: ông Chaikasem Nitisiri (77 tuổi) nguyên Tổng chưởng lý, ít kinh nghiệm nội các và giữ vai trò khá mờ nhạt trên chính trường.

Các gương mặt khác đáng chú ý gồm cựu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha - người đã rút khỏi sự nghiệp chính trị và từng lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ Pheu Thai năm 2014 - cùng ông Anutin Charnvirakul, cựu Phó Thủ tướng, người mới rút đảng của mình khỏi liên minh của bà Paetongtarn sau bê bối rò rỉ cuộc điện thoại.

Phán quyết này đẩy Thái Lan vào vòng xoáy bất định mới, trong bối cảnh công chúng ngày càng bất mãn vì cải cách đình trệ và nền kinh tế ì ạch, mà Ngân hàng Trung ương dự báo chỉ tăng trưởng 2,3% trong năm nay.

Ngay cả khi Pheu Thai duy trì được vị thế trong chính phủ liên minh, họ nhiều khả năng chỉ nắm đa số mong manh và liên tục đối mặt với các cuộc tấn công chính trị từ phe đối lập - lực lượng đang nhận được hậu thuẫn lớn từ công chúng và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm.

“Việc tìm ra một thủ tướng mới sẽ rất khó khăn và có thể kéo dài. Không dễ để tất cả các đảng đạt được sự đồng thuận về lợi ích, và Pheu Thai rõ ràng đang ở thế bất lợi”, ông Stithorn Thananithichot, nhà khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn, nhận định.

Theo quy định, một ứng viên muốn được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện phải có sự ủng hộ của ít nhất 50 nghị sĩ. Để trở thành thủ tướng, họ cần giành tối thiểu 247 phiếu - tức hơn một nửa trong tổng số 492 ghế hiện nay.

Nếu ứng viên không đạt, Quốc hội sẽ phải nhóm họp lại và tiếp tục bỏ phiếu cho các đề cử khác cho đến khi chọn được thủ tướng mới.

Quy trình này không bị giới hạn thời gian, đồng nghĩa tiến trình có thể kéo dài vô định.