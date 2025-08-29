Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ai sẽ điều hành chính phủ Thái Lan sau khi bà Paetongtarn bị phế truất

  • Thứ sáu, 29/8/2025 16:19 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Tòa án Thái Lan ngày 29/8 đã ra quyết định phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức, khiến tâm điểm chính trị Thái Lan giờ đây chuyển sang câu hỏi ai sẽ kế nhiệm.

Cựu thủ tướng Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Reuters.

Trong lúc chờ Quốc hội bầu ra thủ tướng mới, Phó Thủ tướng Phumtham Wechayachai cùng toàn bộ nội các hiện tại sẽ đảm nhận vai trò chính phủ lâm thời, với thời hạn chưa được ấn định, theo Reuters.

Theo quy định, hiện có 5 ứng viên đủ điều kiện trở thành thủ tướng, nhưng chỉ có một người thuộc Pheu Thai: ông Chaikasem Nitisiri (77 tuổi) nguyên Tổng chưởng lý, ít kinh nghiệm nội các và giữ vai trò khá mờ nhạt trên chính trường.

Các gương mặt khác đáng chú ý gồm cựu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha - người đã rút khỏi sự nghiệp chính trị và từng lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ Pheu Thai năm 2014 - cùng ông Anutin Charnvirakul, cựu Phó Thủ tướng, người mới rút đảng của mình khỏi liên minh của bà Paetongtarn sau bê bối rò rỉ cuộc điện thoại.

Phán quyết này đẩy Thái Lan vào vòng xoáy bất định mới, trong bối cảnh công chúng ngày càng bất mãn vì cải cách đình trệ và nền kinh tế ì ạch, mà Ngân hàng Trung ương dự báo chỉ tăng trưởng 2,3% trong năm nay.

Ngay cả khi Pheu Thai duy trì được vị thế trong chính phủ liên minh, họ nhiều khả năng chỉ nắm đa số mong manh và liên tục đối mặt với các cuộc tấn công chính trị từ phe đối lập - lực lượng đang nhận được hậu thuẫn lớn từ công chúng và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm.

“Việc tìm ra một thủ tướng mới sẽ rất khó khăn và có thể kéo dài. Không dễ để tất cả các đảng đạt được sự đồng thuận về lợi ích, và Pheu Thai rõ ràng đang ở thế bất lợi”, ông Stithorn Thananithichot, nhà khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn, nhận định.

Theo quy định, một ứng viên muốn được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện phải có sự ủng hộ của ít nhất 50 nghị sĩ. Để trở thành thủ tướng, họ cần giành tối thiểu 247 phiếu - tức hơn một nửa trong tổng số 492 ghế hiện nay.

Nếu ứng viên không đạt, Quốc hội sẽ phải nhóm họp lại và tiếp tục bỏ phiếu cho các đề cử khác cho đến khi chọn được thủ tướng mới.

Quy trình này không bị giới hạn thời gian, đồng nghĩa tiến trình có thể kéo dài vô định.

Thủ tướng Thái Lan bị phế truất

Theo Reuters, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã quyết định bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn Shinawatra.

1 giờ trước

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Thủ tướng Thái Lan bãi nhiệm phế truất xung đột biên giới Thái Lan Đức Campuchia Paetongtarn Shinawatra kế nhiệm Campuchia thái lan

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Đức

    Đức
    • Thủ đô: Berlin
    • Diện tích: 357.400 km2
    • Dân số: 82,7 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 3.677 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +49
    • Ngôn ngữ: Tiếng Đức

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý