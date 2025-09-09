Bà Paetongtarn rơi nước mắt sau phán quyết về cha

Bà Paetongtarn Shinawatra, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, bật khóc khi chia sẻ cảm xúc sau khi Tòa án ra phán quyết buộc cha bà phải trở lại nhà tù để thụ án một năm.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bật khóc khi phát biểu sau phán quyết của Tòa án Tối cao Thái Lan về việc tuyên phạt một năm tù giam với cha bà. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước báo chí bên ngoài Tòa án Tối cao - Phòng Hình sự dành cho các chức danh chính trị, cựu Thủ tướng Paetongtarn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của gia đình đối với đặc ân hoàng gia khi giúp cha bà giảm án xuống còn một năm.

Bà cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã động viên và ủng hộ gia đình trong thời điểm khó khăn này, tờ Nation của Thái Lan cho biết.

“Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn ân xá của Nhà vua và chúng tôi luôn khắc ghi sự biết ơn này mỗi ngày”, bà nói trong nước mắt.

Bà khẳng định cha mình vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần, cả trong chính trị lẫn trong những công việc cống hiến cho đất nước.

“Ông ấy luôn nghĩ đến và làm việc vì hạnh phúc của người dân, với mong muốn cải thiện cuộc sống cho nhân dân Thái Lan”, bà Paetongtarn chia sẻ.

Người con gái bày tỏ niềm lo lắng cho sức khỏe và tương lai của cha, song đồng thời cũng không giấu được sự tự hào về những đóng góp to lớn của ông cho đất nước, đặc biệt là các chính sách mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Bà Paetongtarn thừa nhận rằng hôm nay là một ngày đặc biệt nặng nề trong lịch sử, khi Thái Lan chứng kiến vị thủ tướng đầu tiên phải bước vào tù - một khoảnh khắc vừa khó khăn vừa chất chứa nhiều thử thách.

Tuy nhiên, bà khẳng định cả cha mình và gia đình vẫn giữ tinh thần mạnh mẽ, lạc quan. Đồng thời, bà nhấn mạnh bản thân và đảng Pheu Thai sẽ tiếp tục kiên định với vai trò của phe đối lập, giám sát chính phủ và phục vụ nhân dân.

“Đảng Vì nước Thái vẫn vững vàng, và chúng tôi vô cùng trân trọng sự ủng hộ bền bỉ của mọi tầng lớp nhân dân đã luôn sát cánh cùng chúng tôi”, bà nói thêm.

Sáng ngày 9/9, Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên phạt một năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, liên quan đến việc ông kéo dài thời gian nằm viện thay vì trực tiếp thụ án trong giai đoạn năm 2023-2024. Tòa án tuyên bố việc ông Thaksin lưu trú tại bệnh viện là trái pháp luật.