Ông Thaksin trở về Thái Lan

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã về tới Bangkok vào chiều 8/9, sau khi truyền thông đưa tin ông sang Singapore kiểm tra sức khỏe.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: The Nation

Theo trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay riêng chở cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra khởi hành từ sân bay Seletar của Singapore lúc 13h46 ngày 8/9. Máy bay đã hạ cánh tại thủ đô Bangkok vào 14h55 cùng ngày, Straits Times đưa tin.

Trước đó, ông Thaksin chia sẻ với trang tin Thai Enquirer rằng ông sẽ trở về Bangkok vào tối 8/9. Hôm 5/9, vị chính trị gia 76 tuổi đã rời khỏi Thái Lan vài giờ trước khi Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn ông Anutin Charnvirakul làm thủ tướng mới, thay thế con gái ông là bà Paetongtarn Shinawatra. Ông Thaksin nói mình tới Singapore để kiểm tra sức khỏe.

Tuy nhiên sau đó, thông qua tài khoản mạng xã hội X, ông chia sẻ các quan chức Thái Lan đã trì hoãn chuyến bay trong gần 2 giờ, nên máy bay của ông không thể hạ cánh xuống sân bay Setelar vì cơ sở này đóng cửa vào buổi tối.

Theo Flightradar24, máy bay đã quay đầu sang Malaysia và chuyển hướng đến Dubai. "Vì không thể hạ cánh xuống Singapore, tôi yêu cầu phi công thay đổi kế hoạch (và bay) đến Dubai", ông Thaksin viết.

Ông nói thêm mình đến thăm bạn bè ở Dubai cũng như các bác sĩ từng điều trị cho ông trước đây. "Tôi dự định trở về Thái Lan muộn nhất là ngày 8 để trực tiếp hầu tòa vào ngày 9/9”, ông chia sẻ.

Ông Thaksin sống nhiều năm ở London và Dubai để tránh án tù vì tội lạm quyền và xung đột lợi ích trước khi về quê hương vào năm 2023. Nhờ lệnh ân xá Hoàng gia, bản án 8 năm tù được giảm còn 1 năm. Ông trải qua 6 tháng điều trị trong khu VIP của bệnh viện trước khi được phóng thích theo diện đặc xá vào tháng 2/2024.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Thái Lan vào ngày 9/9 sẽ quyết định liệu thời gian nằm viện có được tính vào án tù và liệu ông có phải trở lại nhà giam để thụ án hay không.