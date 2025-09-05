Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Thaksin bất ngờ xuất ngoại

  Thứ sáu, 5/9/2025 08:41 (GMT+7)
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra rời Bangkok trên chuyên cơ tư nhân, ngay trước cuộc bỏ phiếu chọn thủ tướng mới và phán quyết tòa án có thể buộc ông thụ án tù.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại Bangkok ngày 22/8. Ảnh: Reuters.

Tờ Thairath của Thái Lan cho biết, tối 4/9, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra xuất hiện tại sân bay Don Mueang, Bangkok, đúng lúc giới chức phát hiện một chuyên cơ chuẩn bị cất cánh từ đây.

Nhân viên xuất nhập cảnh sau đó nhận thấy ông Thaksin cùng các trợ lý đã có mặt trên khoang máy bay. Ông cho hay điểm đến là huyện Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan. Sau khi kiểm tra giấy tờ hợp lệ, nhà chức trách cho phép chuyên cơ chở ông rời đi.

Theo cảnh sát, chuyến bay của ông Thaksin cất cánh lúc 19h17, dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay mang số hiệu T7GTS ban đầu hướng tới Singapore, sau đó vòng qua Malaysia, bay nhiều vòng trên biển Andaman rồi tiếp tục đi xa hơn về phía Tây.

Luật sư của ông Thaksin, Winyat Chatmontree, nói với Reuters rằng ông không hề hay biết về chuyến đi này và khẳng định thân chủ từng cam kết sẽ ra tòa vào tuần tới. Người phát ngôn của đảng Pheu Thai từ chối bình luận về sự việc.

Chuyến đi bất ngờ của tỷ phú Thaksin - người từng sống lưu vong tự nguyện tổng cộng 15 năm - diễn ra trong bối cảnh chính phủ liên minh do đảng Pheu Thai mà ông sáng lập rơi vào khủng hoảng, đối diện thách thức nghiêm trọng từ một đảng đối lập trước cuộc bỏ phiếu ngày 5/9.

Ông Thaksin Shinawatra, 76 tuổi, giữ chức thủ tướng Thái Lan trong giai đoạn 2001-2006, đồng thời là cha của bà Paetongtarn Shinawatra - cựu thủ tướng vừa bị Tòa án phế truất sau chỉ một năm cầm quyền. Bà Paetongtarn là vị thủ tướng thứ 6 trong gia tộc Shinawatra hoặc được gia tộc hậu thuẫn phải rời ghế quyền lực do quân đội hoặc tòa án.

Từng là một trong những nhân vật gây tranh cãi trong chính trường Thái Lan, ông Thaksin sống nhiều năm ở London và Dubai để tránh án tù vì lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích, trước khi trở về quê hương đúng vào ngày một thủ tướng của Pheu Thai nhậm chức.

Nhờ lệnh ân xá Hoàng gia, bản án 8 năm tù của ông được giảm còn 1 năm. Ông trải qua 6 tháng điều trị trong khu VIP của bệnh viện trước khi được phóng thích theo diện đặc xá vào tháng 2/2024.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Thái Lan vào tuần tới sẽ quyết định liệu thời gian nằm viện có được tính vào án tù hay không, và liệu ông có phải trở lại nhà giam để thụ án.

Trước thềm bỏ phiếu thủ tướng mới, đảng Pheu Thai thông báo đề cử ông Chaikasem Nitisiri - một luật sư kỳ cựu nhưng ít kinh nghiệm nội các - để đối đầu với ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai.

Quyền Thủ tướng Thái Lan muốn giải tán Hạ viện

Quyền thủ tướng Thái Lan đệ trình sắc lệnh giải tán Hạ viện lên Hoàng gia để tổ chức bầu cử, ngay sau khi lực lượng đối lập tuyên bố ủng hộ Đảng Bhumjaithai lập chính phủ mới.

42:2501 hôm qua

Bà Paetongtarn Shinawatra chấp nhận phán quyết của tòa

Cựu thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết bà chấp nhận phán quyết của tòa án. Bà nhấn mạnh quyết tâm phục vụ đất nước và khẳng định bà là một người Thái Lan có tình yêu sâu sắc với nước nhà.

18:23 29/8/2025

Ông Thaksin Shinawatra trắng án

Luật sư cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tiết lộ ông đã được tòa tuyên bố trắng án trong vụ án bị truy tố cáo buộc khi quân, liên quan bài phỏng vấn với báo chí Hàn Quốc năm 2015.

11:37 22/8/2025

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Thaksin xuất ngoại Thaksin Shinawatra chính trị Thái Lan Thái Lan Singapore Paetongtarn Shinawatra phế truất chữa bệnh gia tộc Shinawatra

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Singapore

    Singapore
    • Thủ đô: Singapore
    • Diện tích: 721,5 km²
    • Dân số: 5,61 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 323,91 tỷ USD
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Singapore
    • Mã điện thoại: +65
    • Ngôn ngữ: Anh, Mã Lai, Quan thoại, Tamil

Washington kien ong Trump hinh anh

Washington kiện ông Trump

3 giờ trước 07:59 5/9/2025 Thế giới Thế giới

0

Washington D.C. đệ đơn kiện chính quyền Trump, cáo buộc việc đưa Vệ binh Quốc gia kiểm soát thủ đô là vi hiến, trái luật liên bang và đe dọa quyền tự quản của địa phương.

Ong Trump tai lap Bo Chien tranh hinh anh

Ông Trump tái lập Bộ Chiến tranh

3 giờ trước 07:42 5/9/2025 Thế giới Thế giới

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký sắc lệnh cho phép Bộ Quốc phòng sử dụng lại tên gọi lịch sử Bộ Chiến tranh, động thái thể hiện hình ảnh cứng rắn của Mỹ trong lĩnh vực quân sự.

