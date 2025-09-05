Ông Thaksin bất ngờ xuất ngoại

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra rời Bangkok trên chuyên cơ tư nhân, ngay trước cuộc bỏ phiếu chọn thủ tướng mới và phán quyết tòa án có thể buộc ông thụ án tù.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại Bangkok ngày 22/8. Ảnh: Reuters.

Tờ Thairath của Thái Lan cho biết, tối 4/9, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra xuất hiện tại sân bay Don Mueang, Bangkok, đúng lúc giới chức phát hiện một chuyên cơ chuẩn bị cất cánh từ đây.

Nhân viên xuất nhập cảnh sau đó nhận thấy ông Thaksin cùng các trợ lý đã có mặt trên khoang máy bay. Ông cho hay điểm đến là huyện Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan. Sau khi kiểm tra giấy tờ hợp lệ, nhà chức trách cho phép chuyên cơ chở ông rời đi.

Theo cảnh sát, chuyến bay của ông Thaksin cất cánh lúc 19h17, dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay mang số hiệu T7GTS ban đầu hướng tới Singapore, sau đó vòng qua Malaysia, bay nhiều vòng trên biển Andaman rồi tiếp tục đi xa hơn về phía Tây.

Luật sư của ông Thaksin, Winyat Chatmontree, nói với Reuters rằng ông không hề hay biết về chuyến đi này và khẳng định thân chủ từng cam kết sẽ ra tòa vào tuần tới. Người phát ngôn của đảng Pheu Thai từ chối bình luận về sự việc.

Chuyến đi bất ngờ của tỷ phú Thaksin - người từng sống lưu vong tự nguyện tổng cộng 15 năm - diễn ra trong bối cảnh chính phủ liên minh do đảng Pheu Thai mà ông sáng lập rơi vào khủng hoảng, đối diện thách thức nghiêm trọng từ một đảng đối lập trước cuộc bỏ phiếu ngày 5/9.

Ông Thaksin Shinawatra, 76 tuổi, giữ chức thủ tướng Thái Lan trong giai đoạn 2001-2006, đồng thời là cha của bà Paetongtarn Shinawatra - cựu thủ tướng vừa bị Tòa án phế truất sau chỉ một năm cầm quyền. Bà Paetongtarn là vị thủ tướng thứ 6 trong gia tộc Shinawatra hoặc được gia tộc hậu thuẫn phải rời ghế quyền lực do quân đội hoặc tòa án.

Từng là một trong những nhân vật gây tranh cãi trong chính trường Thái Lan, ông Thaksin sống nhiều năm ở London và Dubai để tránh án tù vì lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích, trước khi trở về quê hương đúng vào ngày một thủ tướng của Pheu Thai nhậm chức.

Nhờ lệnh ân xá Hoàng gia, bản án 8 năm tù của ông được giảm còn 1 năm. Ông trải qua 6 tháng điều trị trong khu VIP của bệnh viện trước khi được phóng thích theo diện đặc xá vào tháng 2/2024.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Thái Lan vào tuần tới sẽ quyết định liệu thời gian nằm viện có được tính vào án tù hay không, và liệu ông có phải trở lại nhà giam để thụ án.

Trước thềm bỏ phiếu thủ tướng mới, đảng Pheu Thai thông báo đề cử ông Chaikasem Nitisiri - một luật sư kỳ cựu nhưng ít kinh nghiệm nội các - để đối đầu với ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai.