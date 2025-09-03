Quyền Thủ tướng Thái Lan muốn giải tán Hạ viện

Quyền thủ tướng Thái Lan đệ trình sắc lệnh giải tán Hạ viện lên Hoàng gia để tổ chức bầu cử, ngay sau khi lực lượng đối lập tuyên bố ủng hộ Đảng Bhumjaithai lập chính phủ mới.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai. Ảnh: Bloomberg.

Ông Sorawong Thienthong, Tổng thư ký đảng cầm quyền Pheu Thai, thông tin với phóng viên ở Bangkok vào ngày 3/9 rằng ông Phumtham Wechayachai, Quyền thủ tướng Thái Lan, đã trình sắc lệnh giải tán Hạ viện lên Nhà vua.

Theo Reuters, người đứng đầu đảng Pheu Thai đã quyết định tiến hành một cuộc bầu cử sớm sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị bãi nhiệm.

Đảng Pheu Thai đang mất thế đa số tại Hạ viện và đang chật vật thành lập chính phủ mới. Đảng đã tìm kiếm sự ủng hộ từ đảng Nhân dân - lực lượng đối lập đang nắm gần một phần ba số ghế tại Hạ viện - cho ứng cử viên thủ tướng duy nhất còn lại của đảng là Chaikasem Nitisiri.

Tuy nhiên, đảng Nhân dân đã tuyên bố sẽ ủng hộ nhà lãnh đạo Anutin Charnvirakul của đảng Bhumjaithai làm thủ tướng.

Lãnh đạo đảng Nhân dân, ông Natthaphong Ruengpanyawut, cho biết họ sẽ ủng hộ đảng Bhumjaithai để ngăn chặn chính phủ liên minh không đủ năng lực quay lại cầm quyền, nhưng họ sẽ không tham gia vào chính phủ của đảng Bhumjaithai.

“Quyết định của chúng tôi là tìm ra giải pháp cho đất nước dựa trên các nguyên tắc dân chủ nghị viện, ngăn chặn các thế lực bên ngoài can thiệp và mở đường cho tiến trình soạn thảo hiến pháp mới, trả lại quyền lực cho người dân càng sớm càng tốt”, ông Natthaphong phát biểu tại một cuộc họp báo.

Ông còn cho biết cuộc bầu cử thủ tướng mới của quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 5/9.

Theo luật, cuộc bầu cử toàn quốc phải được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày giải tán quốc hội. Tuy vậy, các chuyên gia vẫn còn tranh cãi về khả năng người đứng đầu tạm quyền có thể giải tán Hạ viện hay không, vì chỉ thủ tướng chính thức mới có thẩm quyền yêu cầu giải tán quốc hội.