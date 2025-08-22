Ông Thaksin Shinawatra trắng án

Luật sư cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tiết lộ ông đã được tòa tuyên bố trắng án trong vụ án bị truy tố cáo buộc khi quân, liên quan bài phỏng vấn với báo chí Hàn Quốc năm 2015.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: Reuters.

Tòa án Thái Lan ngày 22/8 đã tuyên bố cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra không phạm tội trong vụ án liên quan đến việc vi phạm luật cấm xúc phạm Hoàng gia - một trong những điều luật nghiêm ngặt nhất tại quốc gia này, theo lời luật sư của ông cho biết với Reuters.

Phán quyết chính thức vẫn chưa được tòa công bố công khai.

Trước đó, ông Thaksin từng đối diện cáo buộc khi quân - một trong những tội danh nghiêm trọng nhất tại Thái Lan, có thể dẫn tới mức án 15 năm tù giam. Vụ việc bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn ông trả lời truyền thông Hàn Quốc vào năm 2015, trong thời gian dài ông sống lưu vong bên ngoài đất nước.

Cựu Thủ tướng nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định bản thân “không hề xúc phạm” và nhấn mạnh lòng trung thành tuyệt đối với Nhà vua. Theo Hiến pháp Thái Lan, quốc vương được đặt ở vị trí tối thượng và tôn kính; trong mắt những người bảo hoàng, Hoàng gia là bất khả xâm phạm.

Đơn kiện đối với ông Thaksin được khởi xướng bởi quân đội - lực lượng từng hai lần tiến hành đảo chính lật đổ gia tộc Shinawatra, lần lượt với chính quyền của ông năm 2006 và của em gái ông, bà Yingluck Shinawatra, năm 2014.

Vụ án liên quan tới Thaksin được đánh giá là nổi bật nhất trong hơn 280 vụ truy tố dưới điều luật gây tranh cãi này trong những năm gần đây. Các nhà phê phán cho rằng, luật khi quân đã bị phe bảo thủ lợi dụng để bịt miệng giới bất đồng chính kiến và loại bỏ đối thủ chính trị. Trong khi đó, phe bảo hoàng khẳng định đây là “lá chắn cần thiết” để bảo vệ Hoàng gia khỏi mọi chỉ trích.

Trong một sự kiện công khai hồi tháng trước, khi được hỏi về phiên tòa, ông Thaksin điềm tĩnh nói: “Tôi không lo lắng”.

Phán quyết vừa được đưa ra cũng diễn ra chỉ một tuần trước thời điểm tòa án dự kiến công bố phán quyết quan trọng liên quan đến con gái ông - Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra, người mới chỉ đảm nhiệm cương vị lãnh đạo đất nước hơn một năm.