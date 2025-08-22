Cựu Thủ tướng Thaksin hôm nay nhận bản án về tội khi quân

Hôm nay (22/8), tòa án hình sự Thái Lan sẽ ra phán quyết về vụ án quan trọng liên quan đến cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: Reuters

Đây là phán quyết đầu tiên trong một loạt phán quyết sắp được đưa ra liên quan đến gia đình Shinawatra.

Dù đã nghỉ hưu, tỷ phú Thaksin vẫn là một nhân vật lớn trong chính trường Thái Lan. Ông bị cáo buộc phạm tội khi quân, một tội danh nghiêm trọng khiến ông đối diện với án tù lên tới 15 năm. Vụ án liên quan đến cuộc phỏng vấn của ông với truyền thông Hàn Quốc năm 2015, trong thời gian dài ông sống lưu vong.

Ông Thaksin phủ nhận cáo buộc sai trái và nhiều lần khẳng định trung thành với nhà vua. Hiến pháp Thái Lan quy định nhà vua là một vị trí được tôn kính, và những người theo chủ nghĩa bảo hoàng coi hoàng gia là bất khả xâm phạm.

Vụ án bắt nguồn từ đơn khiếu nại của quân đội, lực lượng đã lật đổ cả ông Thaksin và em gái của ông - bà Yingluck Shinawatra, trong các cuộc đảo chính năm 2006 và 2014.

Tại một sự kiện công khai vào tháng trước, khi được hỏi về vụ án, ông Thaksin cho biết: "Tôi không lo lắng". Phán quyết đối với ông Thaksin được đưa ra 1 tuần trước một phán quyết quan trọng khác liên quan đến con gái ông - Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra, người mới chỉ nắm quyền được 1 năm.

Bà Paetongtarn, 39 tuổi, đối mặt với nguy cơ bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm với tội danh vi phạm đạo đức công vụ liên quan đến một cuộc điện đàm bị rò rỉ, trong cuộc khủng hoảng ngoại giao sau đó leo thang thành xung đột vũ trang biên giới.

Dù ông Thaksin không có vai trò chính thức nào trong chính phủ, nhưng chính trị gia 76 tuổi kỳ cựu vẫn tích cực hoạt động và được coi là bộ não phía sau đảng Pheu Thai cầm quyền.

Ông Thaksin trở về Thái Lan từ năm 2023, sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài, để thụ án 8 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích, sau đó được Vua Maha Vajiralongkorn giảm án xuống còn 1 năm.

Tuy nhiên, ông không phải ngồi tù một đêm nào và được chuyển đến khu điều trị sang trọng của bệnh viện cảnh sát vì lý do sức khoẻ, sau đó được Nhà vua ân xá.

Tháng tới, Tòa án Tối cao sẽ quyết định liệu thời gian nằm viện đó có được tính là thời gian đã thụ án hay không và ông Thaksin có phải quay lại nhà tù hay không.