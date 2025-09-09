Ông Thaksin nhận phán quyết ngồi tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị tuyên phạt một năm tù giam vì cố tình kéo dài thời gian nằm viện thay cho việc chấp hành án trong giai đoạn 2023-2024.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: Reuters.

Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 9/9 đã tuyên phạt một năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, liên quan đến việc ông kéo dài thời gian nằm viện thay vì trực tiếp thụ án trong giai đoạn 2023-2024, theo Reuters.

Tòa án Tối cao tuyên bố việc ông Thaksin lưu trú tại bệnh viện là trái pháp luật, theo phán quyết được đọc bởi hai trong số năm thẩm phán của hội đồng xét xử.

Tòa nhấn mạnh trách nhiệm không chỉ thuộc về đội ngũ bác sĩ, mà chính ông Thaksin đã cố ý kéo dài thời gian nằm viện. Theo phóng viên Reuters có mặt tại phiên xử, cảnh sát sẽ tiến hành bắt giam ông Thaksin để thi hành án.

Trước đó, ngày 4/9, ông Thaksin rời Thái Lan với lý do ra nước ngoài chữa bệnh và hứa sẽ trở về trước phiên xử. Ba ngày sau, ông đáp chuyến bay từ Dubai sang Singapore rồi trở lại Bangkok bằng máy bay riêng.

Sáng 9/9, ông Thaksin xuất hiện tại tòa để nghe phán quyết, đi cùng con gái là bà Paetongtarn Shinawatra - người vừa bị Tòa án Hiến pháp phế truất chức Thủ tướng chỉ sau một năm cầm quyền, với cáo buộc “vi phạm đạo đức công vụ”.

Ông Thaksin từng giữ ghế Thủ tướng từ năm 2001 cho tới khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Sau đó, ông đối mặt với nhiều cáo buộc và bắt đầu sống lưu vong từ năm 2008, trong đó Dubai là nơi ông ở lâu nhất. Ngày 22/8/2023, ông bất ngờ trở về Thái Lan và lập tức bị áp giải đến Tòa án Tối cao.

Cơ quan tư pháp từng tuyên phạt ông 8 năm tù vì ba tội danh tham nhũng. Quốc vương Maha Vajiralongkorn sau đó ân giảm, hạ mức án xuống còn một năm. Tuy nhiên, ngay đêm đầu tiên thụ án, ông Thaksin phải nhập viện cấp cứu và sau đó lưu trú dài ngày tại bệnh viện thay vì ở trại giam. Đến 18/2/2024, ông chính thức được trả tự do.

Việc nằm viện kéo dài này đã gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội Thái Lan. Phe đối lập và dư luận chỉ trích rằng cựu Thủ tướng được hưởng đặc quyền. Hội đồng Y khoa Thái Lan thậm chí phải mở cuộc điều tra và kỷ luật một số bác sĩ có liên quan.

Tại phiên điều trần cuối cùng ngày 30/7, cựu Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam xuất hiện với tư cách nhân chứng bào chữa. Ông khẳng định việc chuyển ông Thaksin từ sân bay đến Trại giam Bangkok rồi sau đó sang bệnh viện hoàn toàn với lý do an ninh, không phải vì đối xử đặc biệt.

Ông cũng cho biết, ngày 22/8/2023, chưa từng có cuộc bàn bạc nào về việc hoãn thi hành án hay chuyển trại giam, mà chỉ có đơn xin ân xá hoàng gia cho ông Thaksin - và đơn này sau đó đã được chấp thuận.