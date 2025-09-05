Ông Anutin Charnvirakul được bầu làm Thủ tướng Thái Lan

Nhà lãnh đạo đảng Bhumjaithai, ông Anutin Charnvirakul, đã giành đủ số phiếu để trở thành Thủ tướng thứ 32 trong lịch sử Thái Lan.

Ông Anutin Charnvirakul giành đủ số phiếu để trở thành tân thủ tướng Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Chiều ngày 5/9, quốc hội Thái Lan tiến hành bỏ phiếu và ông Anutin Charnvirakul đã giành đủ số phiếu để trở thành thủ tướng thứ 32 của nước này, theo Reuters.

Với sự ủng hộ quyết định từ phe đối lập, ông Anutin nhanh chóng đạt quá bán số phiếu tại Hạ viện, vượt ngưỡng cần thiết để trở thành tân thủ tướng.

Dù giành chiến thắng áp đảo, đủ điều kiện để bước lên cương vị lãnh đạo, ông Anutin sẽ phải điều hành một chính phủ thiểu số, khi đảng Nhân dân từ chối tham gia liên minh.

Ông Anutin Charnvirakul, sinh ngày 13/9/1966 tại Bangkok, là con trai cả của ông Chavarat Charnvirakul, cựu Bộ trưởng Nội vụ dưới thời chính phủ Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Ông Anutin đã thu hút sự chú ý rộng rãi của người dân Thái Lan ở nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Y tế thời đại dịch Covid-19. Ông lãnh đạo đảng Bhumjaithai và từng là ứng cử viên chức Thủ tướng Thái Lan vào năm 2019 và 2023.

Trước cuộc bỏ phiếu, ông Natthaphong Ruengpanyawut, lãnh đạo đảng đối lập Nhân dân Thái Lan, nói rằng lý do chính để đảng của ông ủng hộ là vì ông Anutin hứa sẽ giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử mới trong vòng 4 tháng.

“Ngày hôm nay, chúng ta mở ra cơ hội cho một cuộc bầu cử và sửa đổi hiến pháp. Chúng ta không bỏ phiếu để Anutin lãnh đạo đất nước, mà bỏ phiếu để ông ấy giải tán quốc hội đúng như cam kết”, ông Natthaphong phát biểu trong phiên tranh luận trước khi bỏ phiếu.

Cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng Thái Lan năm 2025 diễn ra chỉ ít ngày sau khi bà Paetongtarn Shinawatra, thủ tướng vừa nhậm chức hơn một năm, bị Tòa án Hiến pháp phế truất.

Đây là vị thủ tướng thứ 3 của nước này chỉ trong hai năm qua.