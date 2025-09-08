Bà Paetongtarn gửi lời chúc mừng tân Thủ tướng Thái Lan

Bà Paetongtarn Shinawatra xác nhận với báo chí rằng bà đã gửi tin nhắn chúc mừng đến Tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul.

Sáng 8/9, bà Paetongtarn Shinawatra, cựu Thủ tướng Thái Lan và hiện là Chủ tịch đảng Pheu Thai, đã đến trụ sở đảng và chào hỏi báo chí.

Khi phóng viên hỏi bà có muốn gửi lời nhắn đến Tân thủ tướng Anutin Charnvirakul hay không, bà nói rằng bà đã gửi tin nhắn chúc mừng ông Anutin ngay trong ngày 5/9, sau khi ông giành đủ số phiếu trở thành thủ tướng Thái Lan.

“Tôi đã gửi tin nhắn chúc mừng rồi, gửi ngay từ ngày đầu tiên”, bà nói.

Bà Paetongtarn còn cho biết cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, cha của bà, sẽ trở về Thái Lan. Bà trả lời phóng viên về khả năng ông Thaksin trở về Thái trong hôm nay: “Hôm nay sao? Cứ chờ xem nhé, nhưng chắc chắn ông ấy sẽ về”.

Tuy nhiên, vì bận công việc nên bà không thể ra sân bay đón ông.

Bà Paetongtarn không trả lời lý do đến trụ sở đảng Pheu Thai hôm nay và lập tức đi thẳng lên tầng trên của tòa nhà.

Ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã chính thức bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, chỉ sau một năm bà cầm quyền.

Cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng Thái Lan năm 2025 diễn ra chỉ ít ngày sau khi bà Paetongtarn bị tòa án bãi nhiệm. Ông Anutin Charnvirakul nhanh chóng đạt được 311 số phiếu tại Hạ viện và trở thành thủ tướng thứ 32 của nước này.

Dù giành chiến thắng áp đảo và đủ điều kiện để bước lên cương vị lãnh đạo, ông Anutin sẽ phải điều hành một chính phủ thiểu số khi đảng Nhân dân từ chối tham gia liên minh.

Trong một buổi họp báo của đảng Pheu Thai ngày 7/9, bà Khattiya Sawatdiphon, Phó Phát ngôn viên của đảng Pheu Thai, tuyên bố rằng đảng hoan nghênh chính phủ mới do Anutin lãnh đạo và vì lợi ích của đất nước và nhân dân, đảng sẵn sàng hoàn thành trọn vẹn vai trò đảng đối lập.