Tình trạng sức khỏe bé 9 tuổi bị cha dượng dùng búa đinh đánh vào đầu

Cháu L. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng có nhiều vết thương hở trên đầu, các vết bầm tím từ lưng, kéo xuống mông, đùi, chân.

Ngày 20/10, bác sĩ Nguyễn Trọng Đà, Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân H.T.N.L (9 tuổi, trú thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Khoảng 11h ngày 19/10, bệnh nhi L. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng có nhiều vết thương hở trên đầu, các vết bầm tím từ lưng, kéo xuống mông, đùi, chân. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện hoảng sợ, ngại tiếp xúc.

“Trên đầu bệnh nhân có 3 vết thương hở, trong đó hai vết thương ở vùng đỉnh đầu nhỏ, nông; vết thương vùng chẩm rộng, sâu hơn. Miệng vết thương nham nhở, nghi do vật tày, cứng tác động. Chúng tôi đã xử lý, khâu 7 mũi”, bác sĩ Đà thông tin.

Trên cơ thể bệnh nhi cũng có nhiều vết bầm tím, Đây là các dấu vết do bị tác động bằng vật rắn, các vết thương mới, nghi bị bạo hành trong thời gian gần đây. Ngoài ra, trên người bệnh nhi còn có nhiều vết thương cũ đã mờ, liền sẹo, không đếm xuể.

Sau hai ngày, bệnh nhi đáp ứng điều trị tốt, tinh thần ổn định. Để tạo điều kiện tối đa cho quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe cũng như tinh thần, phía bệnh viện đã bố trí cho bệnh nhi L. nằm phòng điều trị riêng.

Sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nam là cha dượng của bé L.

Cơ quan điều tra xác định, chị Bàn Thị Bình (SN 1996, quê Sơn La) có con riêng là cháu H.T.N.L. Năm 2022, chị Bình tái hôn với Nguyễn Văn Nam, cả gia đình chuyển về thuê trọ tại thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm).

Khoảng 18h ngày 18/10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm để ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu.

Trên người cháu L. chằng chịt vết thương do cha dượng đánh.

Không dừng lại đối tượng còn dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu, khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi để cháu đi ngủ.

Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở nhà một mình. Sau đó nạn nhân kêu cứu qua cửa sổ, người dân phát hiện và báo chính quyền. Cháu L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An).