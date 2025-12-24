Phó chủ tịch Quốc hội: Giữ nguyên 34 tỉnh, thành

Phó chủ tịch Quốc hội khẳng định trong nhiều năm tới chưa có chủ trương về chia tách, sáp nhập, sẽ giữ nguyên 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 52, chiều 24/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua hai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, năm 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1210 về phân loại đô thị và Nghị quyết 1211 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

"Hai nghị quyết này dùng để sắp xếp các đơn vị hành chính từ năm 2016 đến nay. Có 2 đợt cao điểm là 2019-2023 và 2023-2025", ông Nguyễn Khắc Định nói.

Theo ông Định, hai nghị quyết này ra đời trong bối cảnh "rất nhiều huyện xin tách, rất nhiều xã xin tách" nên đề ra các tiêu chí rất cao để không cho các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã tách nên phong trào tách huyện, tách xã đã giảm đi.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng, với những tiêu chí cao như vậy thì việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính sẽ rất khó khăn, có chỗ cần tổ chức lại thì vướng quy định.

"Vì vậy Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa hai Nghị quyết 1210 và 1211 bằng Nghị quyết 26 và 27 ngày 21/9/2022. Việc này nhằm đưa ra một số tiêu chí đặc thù, đặc biệt, có tính chất là sửa đổi các tiêu chí thấp đi để việc tách - nhập đơn vị hành chính dễ hơn", ông Nguyễn Khắc Định nêu rõ.

Đến nay, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã thay đổi và chúng ta đã thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy, dẫn đến toàn bộ hệ thống chính trị thay đổi. Do đó cần thay đổi cách phân loại đô thị.

"Do đó Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua hai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đô thị để đáp ứng yêu cầu thay đổi công tác quản lý hiện nay. Trong nhiều năm tới chưa có chủ trương về chia tách, sáp nhập. Sẽ giữ như hiện nay 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã", Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo ông Định, việc ra nghị quyết mới về tiêu chuẩn đơn vị hành chính làm cơ sở để quản lý phát triển. Còn nghị quyết phân loại đô thị - trước đây có 6 loại đô thị, giờ chuyển thành 4 loại - thì phải phân loại lại.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tại phiên họp.

Phó chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chính phủ phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh hai dự thảo nghị quyết trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Trong đó, các quy định trong dự thảo nghị quyết phải phù hợp với các kế hoạch, định hướng, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định tại văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng hoặc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp và thống nhất với các luật, nghị quyết của Quốc hội.

Tại phiên họp, 100% các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân loại đô thị.