Bí thư Trần Lưu Quang: Không có việc TP.HCM sắp xếp lại phường, xã

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định trong vài năm tới, thành phố sẽ không tiếp tục sáp nhập phường, xã, mà tập trung củng cố bộ máy hiện hữu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng/ SGGP.

Ngày 22/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Không sắp xếp lại phường, xã trong vài năm tới

Tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã chia sẻ thông tin liên quan đến việc có hay không tiếp tục sáp nhập các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Theo ông Quang, thời gian qua xuất hiện thông tin cho rằng TP.HCM còn 48 phường và 4 xã không đủ điều kiện về diện tích theo quy định, nên phải tiếp tục sắp xếp.

Tuy nhiên, ông cho biết lãnh đạo TP đã xem xét rất kỹ các tiêu chí trước khi tiến hành sắp xếp, trên cơ sở đặc thù của TP.HCM là đất chật, dân cư đông. Vì vậy, một số địa bàn chưa đáp ứng tiêu chí diện tích nhưng vẫn được giữ nguyên, do thành phố đã cân nhắc trên tổng thể nhiều nguyên tắc và nhiều tiêu chí khi sắp xếp.

Hiện, TP.HCM có 168 phường, xã và đặc khu. Một số phường như Chánh Hưng, Thạnh Mỹ Tây, Tây Thạnh, Bình Lợi Trung, An Hội Tây, Hạnh Thông, Bình Thạnh, An Hội Đông, Thông Tây Hội, Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh, Diên Hồng, Bến Thành, Bình Tiên, Phú Nhuận, Phú Thọ, Đức Nhuận, Gia Định... chưa đủ tiêu chí về diện tích nhưng có đặc thù về dân số.

Bí thư Thành ủy khẳng định trong vài năm tới, TP.HCM sẽ không thực hiện sắp xếp lại các phường, xã, mà tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hiện có.

Ông cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường, xã tập trung làm tốt nhiệm vụ, tránh tâm lý chờ đợi hoặc lo lắng về việc sáp nhập.

Sẽ có thay đổi rất đáng kể trong bộ máy

Cũng tại hội nghị, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh theo chủ trương sắp xếp Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương của Trung ương, TP.HCM cũng sẽ áp dụng với lãnh đạo cấp xã, phường. Ông lưu ý chủ trương này áp dụng với cả khối Đảng và chính quyền. Cán bộ cần chuẩn bị tâm thế để sẵn sàng khi có sự điều động, thay đổi.

Chia sẻ thêm về thông tin TP.HCM sẽ có sự thay đổi lớn về cán bộ, Bí thư Quang cho rằng việc bố trí lại nhân sự ở các cấp là cần thiết để hoàn thiện bộ máy, khắc phục bất cập trong giai đoạn sắp xếp vừa qua.

Thực tế, giai đoạn mới hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, do chưa có điều kiện đánh giá toàn diện nên TP.HCM sắp xếp cán bộ theo "nguyên tắc cơ học", một số trường hợp được bố trí theo vị trí tương đương, một số vị trí chưa thực sự phù hợp với năng lực và yêu cầu công việc.

Mặt khác, yêu cầu thực hiện các quy định mới của Trung ương về công tác tổ chức, quản lý cán bộ cũng buộc thành phố phải điều chỉnh để bảo đảm đúng quy định. Một số trường hợp đã được bố trí nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm, hoặc chưa bị phát hiện song vẫn phải "khoanh lại" để rà soát.

Bí thư Quang cho rằng việc bố trí lại nhân sự ở các cấp là cần thiết để hoàn thiện bộ máy, khắc phục bất cập trong giai đoạn sắp xếp vừa qua. Ảnh: SGGP.

Sau hơn 4 tháng vận hành, các bất cập đã được nhận diện rõ, vì vậy cần có bước điều chỉnh để bộ máy hoạt động hiệu quả hơn. "Phạm vi và mức độ thay đổi lần này rất đáng kể, không chỉ ở cấp lãnh đạo thành phố mà còn ở cơ sở, xã, phường", Bí thư Quang nói.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị thành phố tăng cường hỗ trợ cho cấp xã, phường để tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn đầu sắp xếp bộ máy. Đặc biệt, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hiện được giao về cấp xã, nếu cán bộ chuyên môn chưa vững thì tổ công tác của thành phố phải xuống tận nơi hướng dẫn, xử lý.

Các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính được yêu cầu mở đường dây nóng và "nuôi" một chatbot chứa đầy đủ thông tin để hỗ trợ cán bộ cơ sở. Về phía cán bộ cũng cần chủ động tìm hiểu, sử dụng các công cụ AI như ChatGPT để tra cứu, học hỏi thông tin mới.

"Phường, xã nên học hỏi, trao đổi lẫn nhau; việc đào tạo cần đổi mới, hấp dẫn, đúng trọng tâm, tránh 'ở trên dạy còn ở dưới lướt Facebook, TikTok'", Bí thư Thành ủy nói, đồng thời yêu cầu thành phố cần nhanh chóng nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho cấp xã, phường để tăng tốc độ giải quyết công việc.