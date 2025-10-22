Tin mới về dự án cầu Cát Lái nối Đồng Nai và TP.HCM

UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận giao CC1 là nhà đầu tư đề xuất Dự án cầu Cát Lái và đường dẫn. Thời hạn để nhà đầu tư đề xuất dự án nộp hồ sơ là trước ngày 31/10.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận giao Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) là nhà đầu tư đề xuất Dự án cầu Cát Lái và đường dẫn theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, sau khi xem xét ý kiến của Sở Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận giao CC1 là nhà đầu tư đề xuất Dự án cầu Cát Lái và đường dẫn. Thời hạn để nhà đầu tư đề xuất dự án nộp hồ sơ là trước ngày 31/10.

Cầu Cát Lái sẽ thay thế phà Cát Lái.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, hoàn chỉnh các thủ tục về xây dựng, quy hoạch, môi trường, đất đai theo đúng quy định pháp luật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm làm việc với nhà đầu tư đề xuất dự án, các đơn vị tư vấn, kiểm tra thành phần hồ sơ, nội dung hồ sơ theo quy định. CC1 chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất dự án, so sánh các hình thức hợp đồng dự án báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định làm cơ sở tính toán tổng mức đầu tư, lập bảng tiến độ triển khai dự án.

Đối với Dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và đường dẫn, về chủ trương, tỉnh Đồng Nai ủng hộ CC1 nghiên cứu thực hiện dự án. Đơn vị này được giao phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương có dự án đi qua nghiên cứu hướng tuyến dự án, cập nhật các quy hoạch có liên quan, xác định sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhu cầu sử dụng đất, số hộ dân bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư và so sánh giữa các hình thức hợp đồng dự án…

Sau khi thống nhất với UBND TP.HCM về việc giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án thì sẽ xem xét việc giao đơn vị đề xuất dự án theo quy định của Luật PPP.

Trước đó, CC1 đã đề xuất các dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng theo hình thức PPP. Trong đó, Dự án cầu Cát Lái, được đề xuất có tổng chiều dài tuyến hơn 11,6 km, trong đó cầu Cát Lái dài 4,7 km. Sơ bộ, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 18,8 ngàn tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng).

Đối với Dự án cầu Long Hưng, CC1 đề xuất phương án tuyến có chiều dài hơn 11,7 km; điểm đầu giao với đường Vành đai 3 – TP.HCM tại nút giao Gò Công (phường Long Phước,TP.HCM); điểm cuối giao với quốc lộ 51 (xã An Phước, tỉnh Đồng Nai).

Cầu Long Hưng dài hơn 2,3 km, phần đường dẫn trên địa bàn TP.HCM dài hơn 3,8 km và phần tuyến chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dài hơn 5,5 km. Tổng mức đầu tư của dự án là gần 11 ngàn tỷ đồng .