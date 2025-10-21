Đồng Nai chấp thuận đề xuất làm 2 cầu kết nối TP.HCM

Ngày 21/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, đã có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất Dự án xây dựng cầu Long Hưng và cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư.

Đây là 2 cầu đặc biệt quan trọng bắc qua sông Đồng Nai, kết nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực phía Nam với cả nước.

Dự án cầu Cát Lái sẽ nối huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) với Thành phố Hồ Chí Minh qua sông Đồng Nai. Ảnh: Công Phong/TTXVN.

Theo đó, sau khi xem xét ý kiến của Sở Tài chính Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận giao Tổng Công ty xây dựng số 1 là nhà đầu tư đề xuất Dự án xây dựng cầu Cát Lái và đường dẫn; thời gian nộp hồ sơ trước ngày 31/10/2025.

Tổng Công ty xây dựng số 1 chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất dự án, phối hợp với ngành chức năng Đồng Nai đánh giá, so sánh các hình thức hợp đồng dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định, làm cơ sở tính toán tổng mức đầu tư dự án (lưu ý tính đúng, tính đủ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chi phí xây dựng); lập bảng tiến độ triển khai dự án (gồm các công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, trách nhiệm của các đơn vị, căn cứ pháp lý).

Nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí chi phí thực hiện lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án; chịu mọi chi phí, rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận và nguyên tắc xử lý trong trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án không được lựa chọn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao các sở, ngành liên quan phối hợp với Tổng Công ty xây dựng số 1 hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục trong quá trình lập hồ sơ dự án.

Với Dự án cầu Long Hưng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ủng hộ Tổng Công ty xây dựng số 1 nghiên cứu thực hiện dự án; doanh nghiệp cần phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu hướng tuyến, nghiên cứu cập nhật các quy hoạch, xác định sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nhu cầu sử dụng đất, số hộ bị ảnh hưởng, so sánh các hình thức hợp đồng dự án.

Tháng 9 vừa qua, Tổng Công ty xây dựng số 1 đã làm việc, đề xuất tỉnh Đồng Nai triển khai Dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng.

Theo đề xuất, cầu Cát Lái bắc qua sông Đồng Nai với chiều dài hơn 11 km, nối xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai và phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án có 8 làn xe, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng .Dự án cầu Long Hưng bắc qua sông Đồng Nai, nối xã An Phước, tỉnh Đồng Nai và phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm đầu dự án giao với nút giao Gò Công, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối giao với Quốc lộ 51.

Dự án có chiều dài gần 12 km, vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng , tốc độ thiết kế 80 km/giờ với 8 làn xe. Thời gian triển khai 2 dự án nêu trên từ năm 2025-2028.