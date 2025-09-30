Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Ông Vũ Hồng Văn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030

  • Thứ ba, 30/9/2025 12:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người, Ban Thường vụ 15 người; ông Vũ Hồng Văn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định 4 Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 tiếp tục giữ chức vụ Phó bí thư nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, Bộ Chính trị cũng công bố quyết định chỉ định 4 Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020-2025) tiếp tục giữ chức vụ Phó bí thư nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai từ tháng 7/2025; ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai từ tháng 7/2025; bà Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai từ tháng 7/2025; ông Thái Bảo, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai từ tháng 7/2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Đại hội cũng đã công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người, Ban Thường vụ 15 người.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên, từng giữ các chức vụ: Phó chính ủy, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 25/1/2025, ông Vũ Hồng Văn được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đến nay.

Văn Dũng/Đại biểu Nhân dân

