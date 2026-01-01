Ùn ứ cửa ngõ phía Đông TP.HCM ngày đầu năm

Ngày 1/1, lượng lớn phương tiện từ TP.HCM về quê đón Tết và đi du lịch đổ dồn về cửa ngõ phía Đông, khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh đông đúc, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số.

Tại khu vực nút giao An Phú, lưu lượng phương tiện, đặc biệt là ôtô, tăng đột biến do nhu cầu đi lại cao. Các trục đường như đại lộ Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và đoạn dẫn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây liên tục xảy ra ùn ứ.

Trên đường Võ Chí Công (đoạn qua phường Phước Long), dòng xe ôtô xếp thành hàng dài, nhích từng chút một chờ lên cao tốc. Tuy nhiên, khi đã vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phương tiện có thể lưu thông tương đối bình thường.

Trong khi đó, tại nút giao đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Võ Chí Công (vòng xoay Phú Hữu), lối lên cao tốc vẫn được mở cho ôtô di chuyển về Vũng Tàu, Phan Thiết… Tình hình giao thông tại khu vực này nhìn chung ổn định.

Đến gần 12h cùng ngày, các tuyến đường dẫn vào cao tốc như Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Lương Định Của… tiếp tục ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm.

Theo người dân, tranh thủ kỳ nghỉ đầu năm, nhiều gia đình chọn xuất phát từ sáng sớm để về quê hoặc đi du lịch. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ khiến thời gian di chuyển kéo dài hơn ngày thường, có tài xế cho biết mất hơn 30 phút mới lên được cao tốc.

Mật độ phương tiện tăng đột biến khiến khu vực lối lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên quá tải. Có thời điểm, lực lượng CSGT phải tạm thời đóng lối lên cao tốc tại nút giao Võ Chí Công để phân luồng, điều tiết phương tiện theo từng đợt, giảm áp lực cho cửa ngõ phía Đông thành phố.

