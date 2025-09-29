Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ông Hoàng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

  • Thứ hai, 29/9/2025 07:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu đạt 100%.

Chiều 28/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.

Hoang Quoc Khanh Son La anh 1

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng bầu các Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, gồm: ông Lò Minh Hùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV; ông Nguyễn Đình Việt, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, ông Chá A Của, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI gồm 13 ủy viên, bà Lường Thị Vân Anh làm Chủ nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh sinh năm 1969, quê quán: xã Yêu Châu, tỉnh Sơn La. Ông có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác tại tỉnh Sơn La, ông Khánh từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phù Yên; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Hoàng Quốc Khán giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La từ tháng 8/2024.

Điều động Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

14:26 22/9/2025

Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

19:07 26/9/2025

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

https://vtcnews.vn/ong-hoang-quoc-khanh-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-son-la-ar968007.html

Anh Văn/VTC News

Hoàng Quốc Khánh Sơn La Sơn La Tô Lâm Hoàng Quốc Khánh Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Sơn La Tỉnh ủy Sơn La

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Sơn La

    Sơn La
    • Diện tích: 14.174,4 km²
    • Dân số: 1.195.107 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 11 huyện
    • Vùng: Tây Bắc
    • Mã điện thoại: 212
    • Biển số xe: 26

Đọc tiếp

12 nguoi o Quang Tri mat tich trong bao so 10 hinh anh

12 người ở Quảng Trị mất tích trong bão số 10

8 phút trước 09:21 29/9/2025

0

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Trị, tính đến 5h ngày 29/10, bão số 10 đã gây mưa to gió lớn trên địa bàn, nhiều địa phương bị ngập lụt, nhiều người mất tích.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý