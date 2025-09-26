Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

  • Thứ sáu, 26/9/2025 19:07 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí.

Vu Dai Thang Quang Ninh anh 1

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu 55/55, đạt tỷ lệ 100%.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XV, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Khắng, Phó bí thư Tỉnh uỷ khoá XV, Chủ tịch UBND tỉnh, và ông Vũ Quyết Tiến, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, với số phiếu 55/55, đạt tỷ lệ 100%.

Ban Chấp hành cũng bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao.

Ông Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Ông Hầu A Lềnh được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Sáng 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang lần thứ I đã ra mắt đại hội. Ông Hầu A Lềnh được chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2025-2030.

12:32 24/9/2025

Điều động Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

14:26 22/9/2025

Thanh Hóa có tân Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Thanh Hóa đã họp và bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh thay ông Đỗ Minh Tuấn.

18:35 17/9/2025

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

https://tienphong.vn/ong-vu-dai-thang-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-quang-ninh-post1781509.tpo

Hoàng Dương/Tiền Phong

Vũ Đại Thắng Quảng Ninh Quảng Ninh Tô Lâm Vũ Đại Thắng Bí thư Quảng Ninh Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh ủy Quảng Ninh

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Quảng Ninh

    Quảng Ninh
    • Diện tích: 6.177,7 km²
    • Dân số: 1.224.600 người
    • Phân chia hành chính: 4 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 203
    • Biển số xe: 14

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý