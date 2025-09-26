Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu 55/55, đạt tỷ lệ 100%.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XV, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Khắng, Phó bí thư Tỉnh uỷ khoá XV, Chủ tịch UBND tỉnh, và ông Vũ Quyết Tiến, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, với số phiếu 55/55, đạt tỷ lệ 100%.

Ban Chấp hành cũng bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao.

Ông Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.