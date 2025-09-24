Ông Hầu A Lềnh được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Sáng 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang lần thứ I đã ra mắt đại hội. Ông Hầu A Lềnh được chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc, với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã công các Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ông Hầu A Lềnh được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định số 2325-QĐNS/TW, ngày 10/9/2025 của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 đồng chí.

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; các đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy gồm: Lê Thị Kim Dung - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn - Phó bí thư Tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng - Phó bí thư Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 đồng chí.

Quyết định số 2386-QĐNS/TW, ngày 19/9/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 13 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Nguyễn Hưng Vượng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 3 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Nguyễn Chí Thâm, Nguyễn Việt Lâm, Bùi Ngọc Ba.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định, trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang trước hợp nhất đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, nhiều khâu đột phá được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đặc biệt là hạ tầng giao thông, yếu tố được coi là “điểm nghẽn” kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, từng bước được tháo gỡ, tạo động lực mới cho phát triển.

Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; an sinh xã hội, giảm nghèo, chính sách với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhiều vấn đề phức tạp về dân tộc, tôn giáo được xử lý dứt điểm. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Những thành tựu đạt được đã tạo nền tảng quan trọng để Tuyên Quang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, Đại hội lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong khí thế cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng hành cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội xác định rõ quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, định hướng phát triển được đặt ra: Đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Đây là mục tiêu thể hiện khát vọng, quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”.