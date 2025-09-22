Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

  • Thứ hai, 22/9/2025 14:31 (GMT+7)
  • 14:31 22/9/2025

Bộ Chính trị chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc với 396 đại biểu, đại diện cho gần 74.000 đảng viên toàn tỉnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị đến dự, chỉ đạo Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 54 người. Ban Thường vụ gồm 14 người.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó bí thư Tỉnh ủy gồm: Ông Hồ Xuân Trường (Phó bí thư Thường trực); ông Nguyễn Khắc Toàn (Chủ tịch UBND tỉnh); ông Nguyễn Khắc Hà (Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy) và ông Lâm Đông (Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy).

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển".

Đại hội có chủ đề "Tự hào dưới lá cờ vẻ vang của Đảng; phát huy truyền thống cách mạng; chung sức, đồng lòng hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm phát triển; xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một cực tăng trưởng cao; nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc”.

Chiều cùng ngày, các Tổ đại biểu tiếp tục họp thảo luận Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Khánh Hoà

    Khánh Hoà
    • Diện tích: 5.217,7 km²
    • Dân số: 1.192.500
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện
    • Vùng: Nam Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 258
    • Biển số xe: 79

