Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Bộ Chính trị chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc với 396 đại biểu, đại diện cho gần 74.000 đảng viên toàn tỉnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị đến dự, chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 54 người. Ban Thường vụ gồm 14 người.

Các Phó bí thư Tỉnh ủy gồm: Ông Hồ Xuân Trường (Phó bí thư Thường trực); ông Nguyễn Khắc Toàn (Chủ tịch UBND tỉnh); ông Nguyễn Khắc Hà (Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy) và ông Lâm Đông (Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển".

Đại hội có chủ đề "Tự hào dưới lá cờ vẻ vang của Đảng; phát huy truyền thống cách mạng; chung sức, đồng lòng hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm phát triển; xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một cực tăng trưởng cao; nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc”.

Chiều cùng ngày, các Tổ đại biểu tiếp tục họp thảo luận Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.