Thanh Hóa có hai tân Phó bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh và thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 17/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Toàn cảnh hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Thanh Hóa.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư:

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh (sinh năm 1977) - Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động, phân công Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong (sinh năm 1979), Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ông Nguyễn Hoài Anh (bìa trái) và ông Nguyễn Hồng Phong (bìa phải).

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng và tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực, sở trường của mình, ông Nguyễn Hoài Anh và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh công việc, nhiệm vụ mới với rất nhiều thách thức và yêu cầu rất cao.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đề nghị cán bộ trên cương vị mới bắt tay ngay vào công việc, phát huy hết khả năng, trách nhiệm để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa vượt qua khó khăn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ mới, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh khẳng định, bản thân sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn gương mẫu, trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, quyết tâm xây dựng và nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, giàu mạnh, văn minh.

Ông Nguyễn Hoài Anh mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các thế hệ lãnh đạo, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, chung sức, đồng lòng hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.