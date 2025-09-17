Thanh Hóa có tân Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Thanh Hóa đã họp và bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh thay ông Đỗ Minh Tuấn.

Chiều 17/9, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho ông Đỗ Minh Tuấn.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (thứ 3 trái sang), được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Anh (SN 1977, quê tỉnh Quảng Nam, nay là TP Đà Nẵng) có trình độ thạc sĩ Quản lý Hành chính công; Kiến trúc sư; Cử nhân Ngữ văn Anh.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh từng kinh qua nhiều vị trí như: Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận; Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Đến tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.