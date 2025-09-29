Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

  • Thứ hai, 29/9/2025 11:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 29/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, Bộ Chính trị công bố quyết định chỉ định ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025- 2030.

Ngày 29/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc với 440 đại biểu, đại diện cho gần 119 nghìn đảng viên toàn tỉnh.

Trinh Viet Hung Lao Cai anh 1

Trao quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 65 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 đồng chí.

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai gồm: Ông Hoàng Giang, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai; ông Trần Huy Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó bí thư Tỉnh uỷ; bà Giàng Thị Dung, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Trinh Viet Hung Lao Cai anh 2

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại đại hội, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông tin, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định này sẽ được trao tại Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Trinh Viet Hung Lao Cai anh 3

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa tri ân ông Trịnh Xuân Trường vì những đóng góp trong thời gian giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 29 và 30/9 với chủ đề: "Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tạo bước đột phá xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc".

Như Ý - Thành Đạt/Tiền Phong

Trịnh Việt Hùng Lào Cai Lào Cai Tô Lâm Trịnh Việt Hùng Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Lào Cai

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

