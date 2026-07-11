Tin vui với Vietnam Airlines

Từ ngày 14/7, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines được HoSE đưa ra khỏi diện kiểm soát và hạn chế giao dịch, chỉ còn thuộc diện cảnh báo do vẫn còn lỗ lũy kế.

HoSE gỡ diện kiểm soát và hạn chế giao dịch với cổ phiếu Vietnam Airlines. Ảnh: HVN.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ban hành liên tiếp 2 quyết định liên quan đến cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN).

Theo đó, từ ngày 14/7, cổ phiếu HVN được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo. HoSE cho biết nguyên nhân là vốn chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế của Vietnam Airlines không còn âm theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn khoản lỗ lũy kế nên cổ phiếu chưa đủ điều kiện được đưa ra khỏi diện cảnh báo.

Cùng ngày, HoSE cũng quyết định đưa cổ phiếu HVN ra khỏi diện hạn chế giao dịch do Vietnam Airlines đã khắc phục nguyên nhân khiến chứng khoán bị áp dụng biện pháp này theo quy định của Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Như vậy, sau 2 quyết định trên, cổ phiếu HVN chỉ còn thuộc diện cảnh báo.

Kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines đã cải thiện đáng kể trong thời gian qua. Trong quý I, hãng ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 36.883 tỷ đồng , tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.514 tỷ đồng , tăng 29%.

Tính đến cuối quý I, khoản lỗ lũy kế của Vietnam Airlines giảm còn hơn 22.300 tỷ đồng trên báo cáo tài chính hợp nhất, cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước khi chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Dù vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của hãng vẫn ở mức thận trọng. Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 138.899 tỷ đồng , tăng 12% so với năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ 22 tỷ đồng , giảm mạnh so với mức lãi 7.607 tỷ đồng của năm trước.

Về hoạt động khai thác, hãng đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách trong năm nay, tăng 8% so với năm 2025. Trong đó, lượng khách quốc tế dự kiến đạt 9,8 triệu lượt, tăng 13%, còn khách nội địa khoảng 17,93 triệu lượt, tăng 6%.

Vietnam Airlines cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án mua từ 20 đến 30 tàu bay thân rộng trong giai đoạn 2031-2035.