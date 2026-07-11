CEO Bamboo Capital xin lỗi

Sau khi HoSE quyết định hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu BCG, Tổng giám đốc Bamboo Capital Leonard Ng Wee Siong đã gửi thư xin lỗi cổ đông.

Ông Ng Wee Siong Leonard được bổ nhiệm làm CEO Bamboo Capital tháng 8/2025. Ảnh: Website BCG Energy.

Ngày 10/7, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) Leonard Ng Wee Siong đã gửi thư đến cổ đông sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) ban hành quyết định hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu BCG.

Trong thư, lãnh đạo Bamboo Capital gửi lời cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời thừa nhận quyết định hủy niêm yết ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và tâm lý của nhà đầu tư.

"Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nhận thức được sự nghiêm trọng đó và chân thành gửi lời xin lỗi tới Quý cổ đông vì những ảnh hưởng và bất tiện đã phát sinh trong thời gian vừa qua", ông Leonard Ng Wee Siong viết.

Theo CEO Bamboo Capital, việc hủy niêm yết là chế tài trên thị trường chứng khoán đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, không làm chấm dứt tư cách pháp nhân của công ty. Công ty cho biết vẫn tiếp tục triển khai các dự án, thực hiện các hợp đồng và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Các quyền của cổ đông, bao gồm quyền tham dự đại hội đồng cổ đông, biểu quyết, ứng cử và đề cử, vẫn được bảo đảm theo quy định hiện hành.

3 nguyên nhân chậm công bố báo cáo tài chính

Trong thư gửi cổ đông, Bamboo Capital cho biết việc chậm công bố báo cáo tài chính xuất phát từ nhiều nguyên nhân cùng lúc.

Thứ nhất là biến động nhân sự cấp cao và bộ phận tài chính - kế toán, khiến quá trình bàn giao khối lượng lớn hồ sơ tài chính giữa các giai đoạn cần nhiều thời gian để đối chiếu, rà soát.

Thứ hai, doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc toàn diện, đặc biệt liên quan đến xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu các khoản nợ. Theo công ty, điều này buộc đơn vị kiểm toán phải thực hiện các thủ tục rà soát chuyên sâu và khắt khe hơn để đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

Ngoài ra, nhiều số hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán phải được sử dụng cho quá trình điều tra vụ án xảy ra tại công ty, khiến cả doanh nghiệp và đơn vị kiểm toán không thể tiếp cận đầy đủ tài liệu trong một khoảng thời gian.

Bamboo Capital cho biết đã lựa chọn đơn vị kiểm toán từ tháng 12/2025 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, đồng thời tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm thông qua nhiều nội dung liên quan đến việc phát hành báo cáo kiểm toán. Doanh nghiệp cũng đã làm việc với cơ quan chức năng để được tiếp cận các hồ sơ đang được thu giữ để phục vụ công tác điều tra nhằm đẩy nhanh công tác kiểm toán.

Tuy nhiên, công ty thừa nhận đến nay vẫn chưa thể hoàn tất việc phát hành và công bố các báo cáo đúng thời hạn do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan ngoài khả năng xử lý trong thời gian dự kiến.

Chưa thể xác định lộ trình giao dịch trở lại của cổ phiếu

Về kế hoạch đối với cổ phiếu BCG sau khi bị hủy niêm yết, Bamboo Capital cho biết đang phối hợp với các cơ quan quản lý để giải trình và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan.

Do các nội dung này còn thuộc thẩm quyền xem xét của cơ quan quản lý và phụ thuộc vào kết quả xử lý các vấn đề pháp lý, doanh nghiệp cho biết chưa có cơ sở để xác định hoặc công bố lộ trình, thời điểm cũng như hình thức giao dịch tiếp theo của cổ phiếu BCG.

Trong thời gian tới, công ty cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các báo cáo tài chính còn tồn đọng, khắc phục các tồn tại về công bố thông tin và công bố đầy đủ khi có kết luận hoặc hướng dẫn chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Song song đó, Bamboo Capital đang xây dựng chương trình tái cấu trúc toàn diện giai đoạn 2026-2030, tập trung cơ cấu lại danh mục đầu tư, đàm phán với các chủ nợ để tái cơ cấu các khoản vay, thu hồi công nợ, thoái vốn khỏi các khoản đầu tư không còn phù hợp, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và từng bước xây dựng lộ trình khôi phục vị thế của cổ phiếu BCG khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý.

Bamboo Capital được thành lập từ năm 2011, là tập đoàn đa ngành với hơn 60 công ty thành viên và liên kết. Tập đoàn này có nhiều dự án mảng năng lượng mặt trời, năng lượng gió tại Tây Ninh, Vĩnh Long, Gia Lai... Về bất động sản, đơn vị sở hữu nhiều dự án nghỉ dưỡng, khu đô thị phức hợp tại Hội An (Đà Nẵng), TP.HCM, Quy Nhơn (Gia Lai).

Đầu năm 2025, ông Nguyễn Hồ Nam - cổ đông sáng lập và từng có thời gian dài giữ chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital cho đến khi từ nhiệm vào giữa năm 2024 - bị khởi tố. Sau sự cố này, Bamboo Capital liên tục thay Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, những thay đổi này không giúp tập đoàn vực dậy hoạt động kinh doanh.

Biến động nhân sự tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên, theo ban lãnh đạo, ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường, tính liên tục và nhất quán trong điều hành. Các kế hoạch dài hạn dễ bị trì hoãn, các dự án mới bị hoãn khởi động và phân bổ nguồn lực bị ách tắc.

Vừa qua, HoSE đã ra quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu BCG của Bamboo Capital và cổ phiếu TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi - công ty thành viên của Bamboo Capital. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/7.

Với Bamboo Capital, nguyên nhân đến từ việc doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin tài chính. Đến nay, công ty vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025; báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025; toàn bộ báo cáo tài chính quý trong năm 2025 cũng như báo cáo tài chính quý I/2026, bao gồm cả báo cáo riêng và hợp nhất.

Trong khi đó, Tracodi đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đều từ chối đưa ra ý kiến đối với các báo cáo này. Theo quy định, trường hợp báo cáo tài chính năm gần nhất bị tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến là một trong những căn cứ khiến cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc.