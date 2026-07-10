Đoạn kết buồn của cổ phiếu Bamboo Capital

Cổ phiếu BCG của Bamboo Capital và TCD của Tracodi sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE do không đáp ứng các quy định về báo cáo tài chính.

Trong giai đoạn 2020-2022, cổ phiếu BCG của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital từng là một trong những "ngôi sao" trên sàn HoSE khi ghi nhận đợt tăng giá gấp 10 lần chỉ trong vòng 2 năm. Từ vùng giá 2.500 đồng/cổ phiếu (đã điều chỉnh) hồi đầu năm 2020, thị giá BCG đã tăng vọt lên vùng 25.000 đồng/cổ phiếu vào 2 năm sau đó, trước khi bước vào giai đoạn trượt giá kéo dài do khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

Những biến động ở thượng tầng ban lãnh đạo sau khi nhà sáng lập, doanh nhân Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của tập đoàn, từ đó "đánh đắm" một cổ phiếu từng là "hàng hot" trên sàn HoSE.

Mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã ban hành quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu BCG của Bamboo Capital và cổ phiếu TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi - công ty thành viên của Bamboo Capital. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/7.

Theo HoSE, cả hai cổ phiếu này đều thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định hiện hành.

Với Bamboo Capital, nguyên nhân đến từ việc doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin tài chính dù đã quá thời hạn quy định. Đến nay, công ty vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025; báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025; toàn bộ báo cáo tài chính quý trong năm 2025 cũng như báo cáo tài chính quý I/2026, bao gồm cả báo cáo riêng và hợp nhất.

Trong khi đó, Tracodi đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đều từ chối đưa ra ý kiến đối với các báo cáo này.

Theo quy định, trường hợp báo cáo tài chính năm gần nhất bị tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến là một trong những căn cứ khiến cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BCG và TCD đã bị đình chỉ giao dịch từ tháng 10/2025 cũng bởi những lý do kể trên.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường của Bamboo Capital, tính đến ngày 5/12/2025, tổng số cổ đông của công ty là 51.424 cổ đông, trong đó cá nhân là 51.350 cổ đông, còn lại là cổ đông tổ chức.

Tại phiên họp sau đó, lãnh đạo Bamboo Capital thừa nhận doanh nghiệp đang trải qua giai đoạn đặc biệt khó khăn. Công ty cho biết đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, tránh nguy cơ bị hủy niêm yết, bao gồm cân nhắc chuyển nhượng một số dự án, rà soát công nợ và đàm phán với các bên liên quan để xử lý các nghĩa vụ tài chính.

Bamboo Capital được thành lập từ năm 2011, là tập đoàn đa ngành với hơn 60 công ty thành viên và liên kết. Tập đoàn này có nhiều dự án mảng năng lượng mặt trời, năng lượng gió tại Long An, Vĩnh Long, Gia Lai... Về bất động sản, đơn vị sở hữu nhiều dự án nghỉ dưỡng, khu đô thị phức hợp tại Hội An (Đà Nẵng), TP.HCM, Quy Nhơn (Gia Lai).

Đầu năm 2025, ông Nguyễn Hồ Nam - cổ đông sáng lập và từng có thời gian dài giữ chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital cho đến khi từ nhiệm vào giữa năm 2024 - bị khởi tố. Sau sự cố này, Bamboo Capital liên tục thay Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, những thay đổi này không giúp tập đoàn vực dậy hoạt động kinh doanh.

Biến động nhân sự tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên, theo ban lãnh đạo, ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường, tính liên tục và nhất quán trong điều hành. Các kế hoạch dài hạn dễ bị trì hoãn, các dự án mới bị hoãn khởi động và phân bổ nguồn lực bị ách tắc.