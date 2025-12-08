Bamboo Capital dự định thua lỗ đến năm 2027

Bamboo Capital dự kiến lỗ sâu vào năm nay và giảm dần số lỗ trong 2 tiếp theo, sau đó có lãi trở lại từ 2028.

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào cuối tháng này, Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) đã thông tin về kế hoạch kinh doanh mới, trong đó doanh nghiệp dự kiến chịu lỗ từ nay đến 2027, trước khi nhắm đến khả năng hồi phục từ năm 2028.

Cụ thể, năm 2025 công ty ước lỗ sau thuế 1.843 tỷ đồng ; năm 2026 lỗ khoảng 300 tỷ đồng và năm 2027 lỗ thêm khoảng 76 tỷ đồng . Sau chuỗi năm khó khăn, Bamboo Capital kỳ vọng lợi nhuận sẽ quay lại từ 2028.

Bamboo Capital dự kiến có lãi trở lại từ 2028 Kế hoạch lợi nhuận của Bamboo Capital giai đoạn 2025-2030 Nhãn 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Lợi nhuận sau thuế

-1843 -301 -76 76 336 352

Đến nay, công ty vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Tuy nhiên, ban lãnh đạo ước tính lỗ trên báo cáo kiểm toán riêng bằng 71% tài sản cuối năm 2023, tức hơn 7.530 tỷ đồng . Tính theo báo cáo kiểm toán hợp nhất, khoản lỗ bằng 20% tổng tài sản, tương đương 8.400 tỷ. Số liệu này chênh lệch lớn so với khoản lãi sau thuế 845 tỷ đồng được công ty ghi nhận trên báo cáo tự lập.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho biết hoạt động năm 2024 và đầu 2025 chịu tác động bởi nhiều yếu tố, từ bên ngoài lẫn bên trong, trong đó có việc cựu lãnh đạo công ty là ông Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố. Sự kiện pháp lý này khiến giao dịch giữa công ty và các tổ chức tài chính, nhà đầu tư, khách hàng... bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây áp lực tài chính lớn và tác động đến tiến độ các dự án, huy động vốn, thu hồi nợ.

Theo Bamboo Capital, vì những biến động thời gian qua, công ty xác định cần áp dụng nguyên tắc thận trọng trong lập báo cáo tài chính, gồm trích lập dự phòng cho giảm giá đầu tư, công nợ khó đòi và nghĩa vụ tiềm tàng. Điều này làm giảm đáng kể lợi nhuận sau thuế năm ngoái.

Bamboo Capital được thành lập từ năm 2011, là tập đoàn đa ngành với hơn 60 công ty thành viên và liên kết. Tập đoàn này có nhiều dự án mảng năng lượng mặt trời, năng lượng gió tại Long An, Vĩnh Long, Gia Lai... Về bất động sản, đơn vị sở hữu nhiều dự án nghỉ dưỡng, khu đô thị phức hợp tại Hội An (Đà Nẵng), TP.HCM, Quy Nhơn (Gia Lai).

Đầu năm nay, ông Nguyễn Hồ Nam - cổ đông sáng lập và từng có thời gian dài giữ chức Chủ tịch HĐQT cho đến khi từ nhiệm vào giữa năm 2024 - bị khởi tố. Sau sự cố này, Bamboo Capital đã thay 4 tổng giám đốc trong năm nay, chủ tịch HĐQT cũng được thay thế.

Biến động nhân sự tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên, theo ban lãnh đạo, ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường, tính liên tục và nhất quán trong điều hành. Các kế hoạch dài hạn dễ bị trì hoãn, các dự án mới bị hoãn khởi động và phân bổ nguồn lực bị ách tắc.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu BCG đang trong diện hạn chế giao dịch do Bamboo Capital chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.