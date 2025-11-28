TikTok muốn lập 3 công ty ở Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM

TikTok dự kiến thành lập 3 công ty để mở rộng hoạt động kinh tế số, tài chính số, đề nghị TP.HCM tạo điều kiện để các thủ tục cấp phép được xem xét nhanh chóng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa có buổi gặp với bà Chanida Klyphun, Tổng giám đốc TikTok khu vực Đông Nam Á, nhằm trao đổi về định hướng hợp tác giữa TikTok và TP.HCM trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, bà Chanida Klyphun khẳng định Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng tiếp tục là thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển của TikTok tại Đông Nam Á.

Đại diện TikTok cũng chia sẻ mong muốn mở rộng hợp tác với TP trong một số lĩnh vực ưu tiên, như phối hợp thúc đẩy kinh tế số, tài chính số và nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp TP.HCM quảng bá, bán hàng, xuất khẩu sản phẩm sáng tạo thông qua nền tảng số, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu; xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm OCOP, triển khai các chiến dịch truyền thông số và thương mại xuyên biên giới để nâng cao khả năng tiếp cận của doanh nghiệp địa phương đến khách hàng quốc tế...

Lãnh đạo TP.HCM trong buổi làm việc với Tổng giám đốc TikTok khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Cổng thông tin TP.HCM.

Đai diện TikTok cho biết đang cân nhắc phương án chuyển 3 dịch vụ từ nhà cung cấp xuyên biên giới (off-shore) thành nội địa (on-shore) tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đặt tại TP.HCM (IFC-HCM).

TikTok dự kiến nộp hồ sơ xin phép thành lập 3 công ty tại IFC-HCM để triển khai các hoạt động trên, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số và dịch vụ số của TP, bao gồm: Dịch vụ logistics với quy mô 1-2 tỷ đơn hàng/năm; dịch vụ thanh toán số TikTok Payment cho 45 triệu khách hàng sẵn có của TikTok tại Việt Nam; dịch vụ thương mại số với quy mô tổng giá trị giao dịch hơn 10 tỷ USD mỗi năm.

TikTok bày tỏ mong muốn lãnh đạo TP.HCM quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các thủ tục cấp phép được xem xét nhanh chóng, qua đó, các công ty có thể đi vào hoạt động ngay trong năm 2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao vai trò của TikTok tại Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, TikTok đã trở thành một trong những nền tảng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với 6 triệu nhà bán hàng, 45 triệu người mua hàng và gần 1 tỷ đơn hàng mỗi năm, tạo tổng giá trị giao dịch xấp xỉ 10 tỷ USD chỉ riêng tại thị trường Việt Nam.

Với TP.HCM, TikTok đã có nhiều hợp tác thiết thực như lan tỏa giá trị văn hóa - du lịch thông qua truyền thông số; phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh chuyển đổi số; thúc đẩy chương trình OCOP; tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng kinh doanh số, thương mại điện tử và nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trước đề xuất của TikTok về thành lập các công ty tại TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Văn Được bày tỏ hoan nghênh và tán thành. Ông đề nghị TikTok xem xét đặt trụ sở hoạt động tại Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM.

Về quy trình, TikTok sẽ nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp về Sở Tài chính, và TP.HCM sẽ hỗ trợ hoàn thành thủ tục đầu tư sớm nhất theo thẩm quyền.