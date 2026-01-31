Tiền đạo vô danh thăng hoa, đẩy Ronaldo xuống dưới trên BXH ghi bàn

Tiền đạo người Julian Quinones gây ấn tượng mạnh mẽ, qua đó tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho cuộc đua Vua phá lưới ở giải Saudi Pro League mùa này.

Julian Quinones mang tới sự cạnh tranh thú vị ở Saudi Pro League.

Rạng sáng 31/1, Quinones tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng khi lập công giúp Al-Qadsiah hòa 2-2 trước đội đầu bảng Al-Hilal thuộc vòng 18 Saudi Pro League. Anh nâng tổng số bàn thắng mùa này lên con số 17 và vượt qua Cristiano Ronaldo trên bảng xếp hạng Vua phá lưới.

Bàn thắng của Quinones đến ở phút 76, khi anh bật cao hơn hàng thủ đối phương để đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Musab Al-Juwayr, không cho thủ môn Bono cơ hội cản phá. Pha lập công còn kéo dài chuỗi ghi bàn của chân sút 27 tuổi lên 8 trận liên tiếp tại giải quốc nội.

Với 17 pha lập công, Quinones vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất Saudi Pro League, tạm thời xếp trên Ronaldo. Hiện chỉ Ivan Toney của Al-Ahli là đứng trên tiền đạo người Mexico trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới.

Phong độ chói sáng của Quinones giúp anh trở thành cầu thủ Mexico thi đấu ở nước ngoài thành công nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng ở cấp CLB chưa đảm bảo cho anh một suất chắc chắn cùng tuyển quốc gia Mexico tham dự World Cup 2026.

Sinh ra tại Colombia và nhập quốc tịch Mexico, Quinones phải cạnh tranh quyết liệt để thuyết phục HLV Javier Aguirre. Trên hàng công El Tri, anh đối mặt với những cái tên giàu kinh nghiệm và đạt phong độ cao như Santiago Gimenez, Raul Jimenez, German Berterame hay Armando Gonzalez.

Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.