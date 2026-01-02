Trực tiếp Chelsea vs West Ham

Chelsea đang đạt phong độ cao với chuỗi thắng ấn tượng dưới thời HLV mới, nhưng West Ham United cũng đang chơi khởi sắc.

Chelsea đang có phong độ cao.

Chelsea đang hồi sinh ấn tượng dưới thời HLV Liam Rosenior. "The Blues" vừa có chiến thắng 3-2 trước Napoli ở Champions League, đồng thời thắng 2 trận liên tiếp tại Premier League trước Brentford và Crystal Palace.

Với phong độ thăng hoa, đội bóng thành London leo lên vị trí thứ 5 và chỉ kém top 4 Ngoại hạng Anh đúng 1 điểm. Hàng công với Joao Pedro và Cole Palmer trở lại đang tạo ra sự khác biệt, trong khi Reece James cũng bình phục kịp thời.

Về phía West Ham, "Búa tạ" cũng đang khởi sắc khi thắng 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 2 trận tại Ngoại hạng Anh trước Tottenham và Sunderland.

Tuy nhiên, họ vẫn đứng thứ 18, kém nhóm an toàn 5 điểm. Dù hàng công với Bowen, Summerville và Castellanos đang chơi tốt, nhưng thành tích đối đầu với Chelsea lại rất tệ.

West Ham thua 5 trận liên tiếp tại Stamford Bridge kể từ năm 2019. Xét trên tương quan lực lượng, phong độ hiện tại cũng như tâm lý thi đấu, West Ham khó làm nên chuyện trước một Chelsea đang vào phom và tràn đầy quyết tâm.

Nhưng, lợi thế của "Búa tạ" là đối thủ vừa chơi ở Champions League hồi giữa tuần. Nếu duy trì được sự tập trung và hạn chế sai lầm nơi hàng thủ, West Ham hoàn toàn có đủ cơ sở để hướng tới việc có điểm.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD