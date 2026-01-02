Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trực tiếp Chelsea vs West Ham

  • Chủ nhật, 1/2/2026 00:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chelsea đang đạt phong độ cao với chuỗi thắng ấn tượng dưới thời HLV mới, nhưng West Ham United cũng đang chơi khởi sắc.

Chelsea đang có phong độ cao.

Chelsea đang hồi sinh ấn tượng dưới thời HLV Liam Rosenior. "The Blues" vừa có chiến thắng 3-2 trước Napoli ở Champions League, đồng thời thắng 2 trận liên tiếp tại Premier League trước Brentford và Crystal Palace.

Với phong độ thăng hoa, đội bóng thành London leo lên vị trí thứ 5 và chỉ kém top 4 Ngoại hạng Anh đúng 1 điểm. Hàng công với Joao Pedro và Cole Palmer trở lại đang tạo ra sự khác biệt, trong khi Reece James cũng bình phục kịp thời.

Về phía West Ham, "Búa tạ" cũng đang khởi sắc khi thắng 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 2 trận tại Ngoại hạng Anh trước Tottenham và Sunderland.

Tuy nhiên, họ vẫn đứng thứ 18, kém nhóm an toàn 5 điểm. Dù hàng công với Bowen, Summerville và Castellanos đang chơi tốt, nhưng thành tích đối đầu với Chelsea lại rất tệ.

West Ham thua 5 trận liên tiếp tại Stamford Bridge kể từ năm 2019. Xét trên tương quan lực lượng, phong độ hiện tại cũng như tâm lý thi đấu, West Ham khó làm nên chuyện trước một Chelsea đang vào phom và tràn đầy quyết tâm.

Nhưng, lợi thế của "Búa tạ" là đối thủ vừa chơi ở Champions League hồi giữa tuần. Nếu duy trì được sự tập trung và hạn chế sai lầm nơi hàng thủ, West Ham hoàn toàn có đủ cơ sở để hướng tới việc có điểm.

Real Madrid trả giá đắt cho vòng bảng Champions League

Không lọt top 8 Champions League khiến Real Madrid hụt tiền thưởng, chậm thu doanh thu và phải trông chờ vào play-off để vá lại khoảng trống 20 triệu euro.

14 giờ trước

Maguire khiến MU chia rẽ

MU đang đứng trước một bài toán không hề đơn giản liên quan đến tương lai của trung vệ Harry Maguire.

15 giờ trước

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Tường Linh

Chelsea West Ham

    Đọc tiếp

    Truc tiep Hamburger vs Bayern Munich hinh anh

    Trực tiếp Hamburger vs Bayern Munich

    1 giờ trước 00:00 1/2/2026

    0

    Sau thất bại gây sốc ở vòng đấu trước, thầy trò HLV Vincent Kompany quyết tâm không để tai nạn tương tự tiếp tục xảy ra tại Bundesliga.

    Truc tiep Leeds vs Arsenal hinh anh

    Trực tiếp Leeds vs Arsenal

    4 giờ trước 21:00 31/1/2026

    0

    Arsenal sau chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng đang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân của Leeds United tại vòng 24 Premier League, diễn ra đêm 31/1.

    Cong Phuong khong duoc tinh ban thang hinh anh

    Công Phượng không được tính bàn thắng

    5 giờ trước 20:01 31/1/2026

    0

    Tối 31/1, Nguyễn Công Phượng đá chính trận đầu tiên ở mùa giải này khi CLB Đồng Nai thắng Khánh Hòa với tỷ số 3-1 thuộc vòng 8 V.League 2.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý